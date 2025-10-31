Tunisie: Sauver les Caisses sociales pour sauver la cohésion nationale

La situation prévalant dans les Caisses sociales a, souvent, voire toujours, constitué un véritable casse-tête pour les autorités concernant, notamment, leur situation financière, alors qu'elles ont besoin d'un équilibre de ce côté-là pour pouvoir s'acquitter de leur mission, essentiellement d'ordre social, comme leur nom l'indique.

Et étant donné l'intérêt majeur accordé au volet social en cette Tunisie nouvelle, le Chef de l'Etat ne cesse de réitérer son souci quant à la nécessité d'instaurer une gestion saine dans le but de faire régner l'équilibre et la transparence au sein des diverses Caisses, plus particulièrement celle d'assurance maladie, dans la mesure où elle touche de très près à la santé des citoyens.

Dans cet ordre d'idées, l'accent a été mis sur la nécessité de faire retrouver auxdites Caisses leur équilibre financier, ce qui exige une révision, dans le sens positif du terme, des textes législatifs les régissant dans le but évident de concrétiser les objectifs qui leurs sont assignés.

D'ailleurs, sur ce point précis, le Syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie (Spot) vient de tenir une assemblée générale extraordinaire appelant, à son tour, à des réformes réelles en vue d'établir une stratégie dans le cadre d'un dialogue constructif afin d'éviter le risque de rendre inopérant le système du tiers payant, tout en maintenant l'accès des Tunisiens aux médicaments dans les meilleures conditions.

Il convient de rappeler que dans cette optique, des instructions présidentielles précises ont été données pour rechercher de nouvelles formules de nature à diversifier les sources de financement des trois Caisses sociales -- la Cnrps, la Cnss et la Cnam -- essentielles à la pérennité du modèle social tunisien.

L'objectif final des réformes entamées reste la mise en place d'équilibres structurels dans les Caisses sociales qui sont tenues de dépasser les crises et restaurer la confiance entre elles et les citoyens, en particulier, et les partenaires du secteur de la santé, en général, surtout que selon les termes mêmes du Chef de l'Etat, la situation est devenue préoccupante.

Il faut dire que la Tunisie nouvelle s'est fixé, comme l'indique le projet présidentiel, comme objectif principal d'avoir un véritable État social au sein duquel toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens vivent dans un système où ils se sentent en sécurité dans la mesure où ils bénéficient de la justice, de l'équité et de la stabilité tant souhaitées.