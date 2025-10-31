Congo-Brazzaville: Prix d'excellence leader du Congo - Francine Ntoumi dans le top des lauréats

Francine Ntoumi est une coach à suivre et à qui faire appel pour déconstruire les croyances militantes et les barrières imaginaires. Passionnée pour le changement, son engagement actif en faveur du bien-être sanitaire commun lui vaut la place dans le top des lauréats de la troisième édition du Prix d'excellence leader Congo dont la cérémonie de dévoilement des lauréats se tiendra le 5 novembre, à Brazzaville. L'annonce est faite par le comité d'organisation sur sa page officielle.

L' engagement de Francine Ntoumi illustre non seulement l'importance du rôle des femmes africaines dans l'innovation, mais aussi et surtout la manière dont l'éducation et la recherche scientifique peuvent transformer des vies. Le milieu scientifique étant masculin et essentiellement médico-clinicien, la Pre Ntoumi, au parcours atypique, a pourtant à coeur de transmettre le fruit de son expérience à la jeunesse africaine. C'est dans ce contexte qu'elle a mis en place le projet "Femmes et sciences" incitant les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques et surtout y faire carrière.

Présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale qu'elle a créée en 2008, Francine Ntoumi est reconnue pour son expertise dans la recherche. Première femme noire à diriger le secrétariat de l'Initiative multilatérale sur le paludisme à Dar Es Saalam, en Tanzanie, ses travaux sur le paludisme, la tuberculose, le VIH/sida et d'autres maladies infectieuses contribuent activement à l'avancement de la science et à l'amélioration des systèmes de santé.

Un engagement qu'elle poursuit sans faille. Lors de la deuxième édition du Paris saclay summit, grande rencontre de haut niveau pour échanger sur les avancées scientifiques, tenue en février dernier, elle a réaffirmé son engagement pour la science, lançant ainsi un vibrant message aux dirigeants africains

Si Francine Ntoumi est bardée de diplômes et distinctions ( Titulaire d'un diplôme d'études approfondies en biologie, puis d'un doctorat en sciences de l'Université Pierre et Marie Curie, prix réseau international des Congolais de l'extérieur du parcours individuel, prix Nkwame-Nkruma de l'Union africaine pour les sciences... ), ce n'est pas un hasard dans la mesure où elle a fait de la recherche scientifique son cheval de bataille.

Elle est, d'ailleurs, membre de plusieurs comités scientifiques internationaux dont Health scientific advisory committee de la fondation Bill et Mélinda Gates, vice-présidente de l'Académie africaine des sciences pour l'Afrique centrale, cheffe de laboratoire et professeure- associée à l'Institut de médecine tropicale de l'Université de Tübingen, en Allemagne. Enseignante-chercheuse à la Faculté des sciences et techniques de l'Université Marien-Ngouabi, Francine Ntoumi a aussi travaillé au Gabon et aux Pays-Bas.

Décerné par l'Association jeunesse 242, le prix d'excellence leader du Congo a pour but de récompenser des hommes et des femmes, des institutions, des associations ou toute personne qui, par sa politique, son engagement, ses prises de position, la qualité de son travail témoigne son attachement au développement du pays.

Il s'agit, en d'autres termes, d'un appel à l'engagement visant à améliorer la qualité de vie des Congolais et des Africains, qu'il s'agisse dans le domaine de l'éducation, de la santé, des droits fondamentaux, de la paix, de la cohésion sociale, de la bonne gouvernance, de la démocratie, du développement économique, de la culture.

Parmi les lauréats de cette édition, figurent, entre autres, Raoul Ominga, directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo; André ondelé, directeur général de la Télévision nationale congolaise; Patrick Robert Ntsimbat, directeur général du Fonea Congo; Dr Ignace Matete, président de la Fondation Matete clinique médicale ; Prisca Mossossa, présidente de l'Association femme de grâce ; Précieux Massouemé, président de l'ONG bilyf ; Rama Aba Gandzion, manager général de l'agence 97 popular ; l'humoriste Ange Boueya; le styliste et modéliste Merveilles Depaul Oboua Zoumalet et bien d'autres.