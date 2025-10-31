Congo-Brazzaville: Forestival - Rendez-vous de la jeunesse engagée en faveur de l'environnement

30 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Cissé Dimi

Forestival? dont la quatrième édition se tiendra du 4 au 7 novembre, respectivement à Brazzaville et à Kinkala, est un événement culturel et artistique qui allie créativité et engagement citoyen, avec une attention particulière portée sur la sensibilisation et la protection de l'environnement.

Sur le thème "Planter aujourd'hui les racines de demain", le festival est devenu un grand rendez-vous environnemental, une plateforme qui réunit les acteurs de la société civile, les décideurs, les experts et les politiques pour discuter des défis et des enjeux ainsi que des stratégies de communication afin d'améliorer la sensibilisation et la mobilisation des forces vives autour des enjeux écologiques au Congo.

Toutes les initiatives en matière de protection des forêts du bassin du Congo, de lutte contre le changement climatique, doivent être des sujets d'intérêt commun. A travers cette édition, les organisateurs et les participants vont multiplier des efforts conjoints pour renforcer la sensibilisation, la diffusion des informations sur les enjeux environnementaux, la promotion d'une communication efficace autour de la protection du bassin du Congo, la lutte contre le changement climatique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des ateliers pratiques, des conférences débats, des discussions et des prestations artistiques seront donc un moyen d'unir les forces locales et internationales autour de la préservation de l'environnement dans cette région stratégique du monde. Le bassin du Congo est l'un des foyers les plus riches en biodiversité du monde. Des actions de communication sont nécessaires pour sensibiliser la population locale, les autorités et les entreprises à la nécessité de préserver cette biodiversité.

L'événement sera une opportunité pour structurer les échanges d'informations environnementales et renforcer la capacité des acteurs. La rencontre constituera une avancée significative pour une meilleure sensibilisation et une action collective renforcée face aux défis écologiques.

Premier festival africain dédié à l'environnement dans le bassin du Congo, il va encore renforcer les capacités des acteurs locaux et des communautés pour mieux communiquer efficacement sur les enjeux environnementaux.

Il sera aussi question, à travers cette édition, d'encourager des collaborations entre les acteurs institutionnels, les organisations non gouvernementales, les acteurs privés et de la société civile engagés dans cette lutte pour une meilleure gestion des ressources et promouvoir des solutions innovantes et inclusives pour faire face aux défis et enjeux environnementaux. Le changement climatique affecte gravement les écosystèmes et les moyens de substance des communautés du bassin du Congo.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.