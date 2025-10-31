Congo-Brazzaville: Forestival - Rendez-vous de la jeunesse engagée en faveur de l'environnement

Forestival? dont la quatrième édition se tiendra du 4 au 7 novembre, respectivement à Brazzaville et à Kinkala, est un événement culturel et artistique qui allie créativité et engagement citoyen, avec une attention particulière portée sur la sensibilisation et la protection de l'environnement.

Sur le thème "Planter aujourd'hui les racines de demain", le festival est devenu un grand rendez-vous environnemental, une plateforme qui réunit les acteurs de la société civile, les décideurs, les experts et les politiques pour discuter des défis et des enjeux ainsi que des stratégies de communication afin d'améliorer la sensibilisation et la mobilisation des forces vives autour des enjeux écologiques au Congo.

Toutes les initiatives en matière de protection des forêts du bassin du Congo, de lutte contre le changement climatique, doivent être des sujets d'intérêt commun. A travers cette édition, les organisateurs et les participants vont multiplier des efforts conjoints pour renforcer la sensibilisation, la diffusion des informations sur les enjeux environnementaux, la promotion d'une communication efficace autour de la protection du bassin du Congo, la lutte contre le changement climatique.

Des ateliers pratiques, des conférences débats, des discussions et des prestations artistiques seront donc un moyen d'unir les forces locales et internationales autour de la préservation de l'environnement dans cette région stratégique du monde. Le bassin du Congo est l'un des foyers les plus riches en biodiversité du monde. Des actions de communication sont nécessaires pour sensibiliser la population locale, les autorités et les entreprises à la nécessité de préserver cette biodiversité.

L'événement sera une opportunité pour structurer les échanges d'informations environnementales et renforcer la capacité des acteurs. La rencontre constituera une avancée significative pour une meilleure sensibilisation et une action collective renforcée face aux défis écologiques.

Premier festival africain dédié à l'environnement dans le bassin du Congo, il va encore renforcer les capacités des acteurs locaux et des communautés pour mieux communiquer efficacement sur les enjeux environnementaux.

Il sera aussi question, à travers cette édition, d'encourager des collaborations entre les acteurs institutionnels, les organisations non gouvernementales, les acteurs privés et de la société civile engagés dans cette lutte pour une meilleure gestion des ressources et promouvoir des solutions innovantes et inclusives pour faire face aux défis et enjeux environnementaux. Le changement climatique affecte gravement les écosystèmes et les moyens de substance des communautés du bassin du Congo.