Afrique: Semaine l'Afrique des solutions - Agnès Ounounou récipiendaire du prix du mérite

Agnès Ounounou, présidente du Conseil représentatif des Congolais de l'étranger, a été honorée de la médaille de mérite lors de la troisième édition de la Semaine l'Afrique des solutions tenue du 24 au 25 octobre à Paris, en France. Une reconnaissance méritée pour son engagement exceptionnel en faveur de la solidarité diasporique, du développement inclusif et du rayonnement du Congo et de l'Afrique à l'international.

Figure incontournable de la diaspora congolaise et africaine, entrepreneure sociale engagée, batisseuse des ponts entre les peuples et les générations, Agnès Ounounou incarne depuis plus de trois décennies un leadership profondément humain, tourné vers l'inclusion, la transmission de l'action collective. De la France au Congo, en passant par l'Afrique toute entière, elle oeuvre sans relâche pour que la diaspora devienne un levier essentiel et stratégique de transformation et du développement durable.

Installée en France courant les années 1980, elle est devenue au fil du temps une voix puissante et engagée de la diaspora africaine. Appelée affectueusement " Mama diaspora", elle s'est illustrée par sa capacité à mobiliser, fédérer et structurer les énergies congolaises dispersées à travers le monde. Visionnaire, elle bâtit des ponts entre les Congolais de l'étranger et les acteurs institutionnels du pays, tout en défendant des valeurs d'équité, de justice sociale et de participation citoyenne.

« Chère communauté, quel honneur! Je suis profondément touchée de recevoir la médaille du mérite lors de la troisième édition de la Semaine l'Afrique des solutions ce samedi 25 octobre 2025, à Paris. Cette distinction, je la dédie à notre diaspora qui ne cesse d'agir, d'innover, de bâtir des ponts entre nos terres de vie et nos terres d'origine. Elle est aussi celle de toutes les femmes et tous les hommes qui, chaque jour, travaillent avec conviction pour faire avancer notre Congo et notre Afrique », a- t-elle écrit sur sa page officielle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est en 2019 qu'elle a fondé le Haut conseil représentatif des Congolais de l'étranger dont elle est présidente. Ce cadre structurant, reconnu par les autorités congolaises et d'ailleurs, a pour buts, entre autres, de représenter les intérêts de la diaspora congolaise, d'encourager sa participation active au développement du pays, de valoriser ses compétences à l'international. C'est donc devenu un lieu stratégique de dialogue entre l'intérieur et l'extérieur, tout en favorisant l'émergence d'initiatives concrètes à impact social.

En 2020, Agnès Ounounou met son expertise au sein du Conseil présidentiel pour l'Afrique fondé par le président français, Emmanuel Macron, comme personne ressource. Elle a pris part, en 2021, à la conférence débat organisée à Paris par cette instance pour présenter le dispositif innovant mis en place par divers opérateurs afin de faciliter l'entrepreneuriat de la diaspora africaine. En 2022, elle a été nommée haut représentante de l'Union des opérateurs économiques du Congo pour l'Europe, consolidant ainsi son rôle de passerelle entre les milieux économiques congolais et les réseaux européens.