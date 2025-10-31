Congo-Brazzaville: Musique - « Mawa na bolingo » le nouveau single de Privat Kaporedji

L'artiste congolais, Privat Kaporedji, a dévoilé, le 24 octobre dernier, Mawa na bolingo, une ballade poignante produite par CNF Music et diffusée sur les principales plateformes de streaming. À travers ce titre empreint de sincérité, il explore les cicatrices de l'amour avec une justesse rare. Entre larmes retenues et silences éloquents, il livre une oeuvre intime, à la fois douce et bouleversante.

Loin des artifices et des refrains convenus, Mawa na bolingo s'inscrit dans une démarche profondément humaine : celle de mettre en musique les émotions que l'on tait, les douleurs que l'on traverse, et les sentiments que l'on n'ose pas nommer. PrivatKaporedji ne cherche pas à divertir, mais à toucher. Son objectif est clair : offrir à chacun un espace d'écoute où la tristesse devient légitime, et où l'amour blessé trouve enfin les mots pour se dire.

Le titre, qui signifie « Tristesse en amour », évoque les désillusions affectives, les ruptures silencieuses et les espoirs avortés. À travers une voix chargée de vécu, l'artiste raconte l'histoire d'un coeur abandonné, d'un lien qui se délite sans explication. Mais au-delà de la douleur, le message est lumineux : il rappelle que chaque blessure peut devenir source de création, que chaque larme peut porter une mélodie, et que l'amour, même lorsqu'il fait mal, mérite d'être chanté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Privat Kaporedji est un auteur-compositeur-interprète originaire de Brazzaville, dont le parcours artistique s'est construit dans l'ombre des grandes scènes, mais avec une lumière intérieure indéniable. Formé dans les cercles indépendants, il s'est distingué par une écriture sensible, une voix singulière et une approche musicale minimaliste mais puissante. Ses précédents titres, diffusés en circuit alternatif, ont séduit un public fidèle, touché par sa sincérité et sa capacité à dire l'indicible.

Avec Mawa na bolingo, il franchit un cap décisif. Ce morceau marque son entrée dans une reconnaissance plus large, sans renier son identité ni sa pudeur artistique. Son style, à mi-chemin entre rumba douce et ballade acoustique, s'inscrit dans une tradition congolaise revisitée, où le vécu personnel devient matière poétique. Privat Kaporedji ne cherche pas à briller mais à émouvoir, à relier, à faire entendre ce que beaucoup vivent en silence.

En dévoilant Mawa na bolingo, il ne livre pas simplement une chanson : il offre un miroir émotionnel à celles et ceux qui ont aimé, perdu, espéré. Dans un paysage musical souvent dominé par l'apparat, il choisit la vérité nue, la beauté fragile et l'authenticité. Une façon de rappeler que la tristesse aussi mérite d'être entendue et qu'elle peut, parfois, nous rapprocher de nous-mêmes.