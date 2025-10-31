Afrique: Conférence de Paris - 1,5 milliard d'euros mobilisés pour la paix et l'aide humanitaire dans les Grands Lacs

La Conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, tenue ce jeudi 30 octobre à Paris, a permis de mobiliser 1,5 milliard d'euros de promesses de financement en faveur des populations les plus vulnérables. L'annonce a été faite par le président français Emmanuel Macron lors de l'ouverture officielle de l'événement.

Emmanuel Macron a dressé un tableau sombre de la situation en République démocratique du Congo, soulignant l'ampleur de la crise humanitaire :

« Une femme est violée toutes les 4 minutes et un enfant toutes les 30 minutes ».

Il a évoqué :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

1 million de nouveaux déplacés depuis le début de l'année,

6 millions de personnes déracinées, dont des centaines de milliers de réfugiés,

28 millions de personnes en insécurité alimentaire.

« Ces chiffres ne sont pas des statistiques. Ce sont les déchirures d'une humanité blessée, des cris que personne ne veut ignorer », a souligné M. Macron.

Un appel à la solidarité et à la résilience

Le Président français a salué le courage et la résilience des peuples des Grands Lacs, malgré les souffrances et les privations. Il a insisté sur le fait que les fonds mobilisés ne doivent pas être perçus comme une aide ponctuelle, mais comme un investissement pour la paix, la dignité et l'avenir de millions de personnes.

« Aujourd'hui, ensemble, nous avons franchi une étape. Je suis fier d'annoncer que vous avez collectivement mobilisé plus de 1,5 milliard d'euros d'assistance », a-t-il rappelé.

Cette conférence marque une avancée significative dans la mobilisation internationale pour répondre aux urgences humanitaires et soutenir les efforts de paix dans la région des Grands Lacs, en particulier en RDC. Elle renforce les engagements politiques et financiers autour de la mise en oeuvre de solutions durables.