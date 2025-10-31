Congo-Kinshasa: Kinshasa accueille le championnat national de boxe amateur du 3 au 9 novembre

31 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gymnase du stade des Martyrs à Kinshasa vibrera au rythme des coups et des performances sportives du 3 au 9 novembre, à l'occasion du championnat national de boxe amateur.

Cette grande compétition réunira plus de 150 pugilistes venus de toutes les régions du pays pour une semaine de combats intenses et spectaculaires.

Dix provinces ont déjà confirmé leur participation et sont arrivées dans la capitale :

  • Kinshasa
  • Lualaba
  • Kasaï Central
  • Kwango
  • Mongala
  • Tshopo
  • Maniema
  • Kasaï Oriental
  • Nord-Kivu
  • Sud-Kivu

Ce rendez-vous sportif est l'occasion de détecter de nouveaux talents et de préparer les athlètes aux compétitions internationales.

