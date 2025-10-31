Congo-Brazzaville: Instruction civique - Le Haut-commissariat à l'éducation morale et l'IMB Business School liés par un partenariat

Un protocole d'accord a été signé, le 30 octobre à Brazzaville, entre le Haut-commissariat à l'instruction civique et à l'éducation morale (HCICEM), et l'Institut de management de Brazzaville (IMB) Business School. Il prévoit d'insuffler, dans la formation de futures élites, le sens de la responsabilité civique, du devoir et du service à la nation.

L'accord vise à bâtir un citoyen du type nouveau, patriote, discipliné et moralement fort. « Nous voulons ici saluer l'esprit visionnaire et patriotique du directeur général de l'Institut de management de Brazzaville, M. Sylvain Yangangwa Syoge, qui a jugé utile d'introduire dans son programme d'enseignement supérieur l'instruction civique comme une discipline à part entière. Nous approuvons cette initiative à sa juste valeur, car la formation de nos étudiants devrait s'étendre au développement personnel », a déclaré le haut-commissaire à l'instruction civique et à l'éducation morale, le Dr Luc Daniel Adamo Mateta.

La signature de cet accord rappelle que l'infrastructure la plus précieuse d'une nation est la qualité intellectuelle et morale de ses citoyens. Selon le directeur général de cet établissement académique, ce partenariat permettra d'inculquer aux étudiants le respect de soi et des autres, l'éthique du travail, le sens du devoir, et l'amour de la patrie.

« Former l'élite congolaise, c'est d'abord façonner des consciences. Notre ambition est de produire des cadres compétents, mais aussi des femmes et des hommes debout, porteurs des valeurs du civisme, du patriotisme et de la solidarité nationale. Le changement de mentalité est le véritable moteur du progrès. C'est lui qui transforme la connaissance en action, l'ambition en réussite, et le savoir en développement », a expliqué Sylvain Yangangwa Syoge.

Il convient de souligner qu'à travers ce partenariat, IMB Business School s'engage à intégrer dans ses programmes de formation des modules de civisme, d'éthique, de leadership patriotique et de changement de mentalité ; organiser des conférences, séminaires et activités citoyennes ; promouvoir dans les campus de Brazzaville, de Kintélé, de Ouesso et de Pointe-Noire, la culture de la discipline, du respect, de la paix et du travail bien fait.

Précisons que la signature du protocole d'accord de partenariat entre le HCICEM et l'IMB est un engagement de deux parties à oeuvrer ensemble dans un seul but : l'émergence au Congo d'une intelligentsia patriotique et responsable, soucieuse du progrès social et du renforcement de la souveraineté nationale.