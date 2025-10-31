Congo-Brazzaville: Violences ayant pour base le genre - Un concours scolaire pour préparer les filles à la riposte verbale

L'association "Oxygène" a lancé, le 28 octobre à Brazzaville, à la faveur d'une conférence de presse, un concours scolaire national dénommé « Dis non avec tes mots », pour donner aux jeunes filles les éléments de langage leur permettant de combattre de manière verbale leurs agresseurs.

Le concours scolaire "Dis non par tes mots" est organisé dans le cadre de la deuxième édition de la campagne « Agir c'est prévenir, prête à te défendre », qui se tiendra du 25 novembre au 10 décembre prochains. Il est destiné aux jeunes filles scolarisées évoluant au primaire et au collège, sur l'ensemble du territoire national, et porte sur les violences ayant pour base le genre, qu'elles soient physiques, verbales, sexuelles ou psychologiques.

Les candidats doivent s'inscrire en ligne via un compte Facebook qui est déjà ouvert pour la cause, à travers lequel ils vont envoyer leurs textes auprès du comité d'organisation. Les textes à envoyer, rédigés sous différents styles, entre autres, la poésie, le slam et le texte libre, porteront essentiellement sur les violences à l'égard des femmes, subies ou vécues.

Un comité de jury déjà mis en place, dirigé par Constant Ferréol Gassackys, se chargera de trier les meilleurs textes....

« Ce concours se déroulera sur l'ensemble du territoire national, et concerne tout enfant scolarisé du primaire au secondaire, qui se sent apte à produire un texte sur la violence faite aux femmes, et l'envoyer au comité d'organisation afin que le jury l'examine », a précisé Mme Zara, présidente de l'association Oxygène.

Le programme du concours prévoit aussi trois ateliers qui seront animés par des sachants. Le premier portera sur l'apprentissage des selfs défenses pour apprendre à ces jeunes filles les valeurs des arts martiaux. Le but étant de leur permettre de comprendre la violence, de la prévenir et de se défendre en cas de besoin.

Le deuxième, lui, est intitulé "Voix et pouvoir". Au cours de cette rencontre, les spécialistes apprendront à ces filles comment doivent-elles réagir verbalement à une agression ou face une tentative d'agression. Pour ce faire, ils leur donneront des éléments de langage leur permettant de combattre leurs bourreaux.

Le dernier atelier sera dédié aux animateurs des administrations, institutions et associations impliquées dans la prise en charge et la répression des violences faites aux femmes. Il s'agira, entre autres, des journalistes, des psychologues, des médecins, des juristes et des agents des forces de l'ordre, pour qu'ils réfléchissent sur les nouveaux mécanismes.