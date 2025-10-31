Congo-Kinshasa: Linafoot - L'AS Vita Club enchaîne, Panda B52 se relance

La troisième journée de la phase classique de la LINAFOOT a débuté mercredi 29 octobre avec plusieurs rencontres au programme. L'AS Vita Club enregistre sa 3e victoire en battant MK (2-0), l'US Panda B52 s'est imposé (2-1) face au FC Tanganyika. L'autre rencontre entre le FC L'Shi Sport et le CS Don Bosco s'est soldée par un score nul (1-1).

Dans le Groupe B, l'AS Vita Club a enregistré sa troisième victoire consécutive en battant le MK sur le score de 2-0. Après deux succès sur tapis vert, c'était la première fois cette saison que les « Dauphins Noirs » jouaient réellement sur le terrain.

Grâce à ce résultat, ils confirment leur excellent départ avec 9 points en 3 matchs et conservent la tête du classement. Le MK, quant à lui, reste bloqué à la 8e place.

Dans le Groupe A, le FC L'Shi Sport et le CS Don Bosco se sont quittés sur un match nul (1-1), un résultat qui ne satisfait pleinement aucune des deux équipes.

Par ailleurs, l'US Panda B52 a remporté une précieuse victoire à domicile en s'imposant 2-1 face au FC Tanganyika. Ce succès leur permet d'empocher leurs trois premiers points de la saison.

A Suivre ce jeudi 30 octobre.

Dans le Groupe A New Soger sera contre AS Simba ce jeudi 30 octobre et CS Manika va affronter FC Saint Éloi Lupopo.

Et dans le Groupe B, Les Aigles du Congo va défier Maniema Union au Stade des Martyrs. L'OC Renaissance va se mesurer à New Jak FC au Stade Tata Raphael.