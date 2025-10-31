Congo-Kinshasa: Deux civils tués et un blessé dans une embuscade sur la route Kiwanja-Kanyabayonga

Une nouvelle attaque meurtrière a été enregistrée sur la route nationale numéro 2 (Kiwanja - Kanyabayonga) dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), mercredi 29 octobre. Au moins deux civils, dont un enfant de 4 ans, ont été tués et un autre grièvement blessé dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés dans la zone dite "17 kilomètres", située au coeur du parc national des Virunga.

Selon des sources locales, les assaillants ont ouvert le feu sur un camion et une moto transportant des civils, contraignant les conducteurs à s'arrêter. L'enfant, qui se trouvait sur la moto, et l'aide-chauffeur du camion ont été mortellement atteints par balles. Le conducteur de la moto, quant à lui, a survécu mais souffre de blessures graves aux pieds.

Une route de plus en plus dangereuse

Ce drame survient moins d'une semaine après une autre embuscade sur le même tronçon. Lors de cet incident précédent, un chauffeur de camion avait été blessé par balle, provoquant une perte de contrôle du véhicule qui a terminé sa course dans un ravin. Plusieurs passagers avaient été gravement blessés.

Ces attaques répétées suscitent une vive inquiétude parmi les usagers de cette route stratégique, qui traverse une zone sous occupation de l'AFC-M23 et où opèrent plusieurs groupes armés.

Les populations locales et les voyageurs appellent les autorités à renforcer la sécurité sur cet axe vital pour les échanges entre le reste du Nord-Kivu et le sud du territoire de Lubero. La persistance de ces embuscades met en péril la libre circulation des personnes et des biens, et accentue le climat de peur dans une région déjà fragilisée par les conflits.