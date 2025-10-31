Congo-Kinshasa: La Commission Infrastructures du Sénat satisfaite de l'avancement du projet des Rocades

La Commission Infrastructures et Aménagement du territoire du Sénat a exprimé, jeudi 30 octobre, sa satisfaction quant à l'avancement du projet des rocades de Kinshasa.

es élus ont félicité les entreprises chinoises CREC 8 et CREC 4, qui exécutent les travaux sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT).

A travers ces routes périphériques, le gouvernement vise à décongestionner la circulation routière dans la capitale.

Sous la conduite de leur vice-président, Herman Mutima, les sénateurs ont entamé leur visite par le site érosif en cours de traitement sur l'avenue Ndjoku.

Le deuxième arrêt sur les 73 km de route en chantier a été le pont Ndjili, long de 90 mètres, dont les pieux en béton sont déjà achevés. L'heure est à la fabrication des poutres en béton précontraint.

Tout au long du parcours, les sénateurs ont observé plusieurs activités, notamment le finissage de la couche de base avec des matériaux d'apport et la mise en oeuvre d'un dalot pour faciliter l'écoulement des eaux.

Le chef de la délégation, Herman Mutima, n'a pas caché sa satisfaction devant la presse.

A la jonction des deux rocades avec la RN1, à hauteur de Mitendi, un échangeur à trois niveaux est en cours de construction. Cet ouvrage a été conçu pour gérer le conflit de circulation engendré par le croisement de ces axes.

Le dernier arrêt a eu lieu sur la rocade sud-ouest, au niveau du pont Mfuti, en construction sur la rivière du même nom.

Ce vaste chantier des Rocades de Kinshasa devrait être entièrement livré d'ici fin 2027.