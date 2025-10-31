Afrique Centrale: A Paris, la RDC plaide pour un engagement international plus ferme autour de la résolution 2773

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé ce jeudi 30 octobre à Paris, en France, pour participer à la Conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands lacs. Cette rencontre internationale, organisée en collaboration avec le Togo, dont le président Faure Gnassingbé est le médiateur désigné de l'Union africaine pour la crise dans l'Est de la RDC, vise à replacer la question congolaise au coeur des préoccupations mondiales.

Les assises de Paris reconnaissent la nature transfrontalière de la crise sécuritaire en RDC et appellent à une mobilisation collective pour une paix juste, durable et conforme au droit international. Avant l'ouverture officielle de la conférence, un entretien bilatéral élargi est prévu entre le président Emmanuel Macron, Félix Tshisekedi et Faure Gnassingbé.

Mise en oeuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité

La RDC souhaite obtenir un engagement international plus ferme pour la mise en oeuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nation unies, qui exige le retrait immédiat du M23 et des forces rwandaises du territoire congolais.

« La crise que nous vivons n'est pas interne, mais une agression extérieure prolongée », a rappelé Tina Salama, porte-parole du chef de l'État.

La RDC fait face à une crise humanitaire majeure, a-t-elle rappelé :

Près de 7 millions de déplacés internes, ce qui en fait le troisième pays au monde en nombre de personnes déplacées,

Plus de 26 millions de personnes en insécurité alimentaire,

Une malnutrition chronique qui touche particulièrement les enfants.

Ces chiffres, confirmés par plusieurs rapports internationaux, illustrent l'urgence d'une réponse globale et coordonnée.

La conférence de Paris marque une étape importante dans la diplomatie régionale et internationale autour de la crise dans l'Est de la RDC. Elle vise à renforcer les mécanismes de médiation, à mobiliser les partenaires internationaux et à soutenir les efforts de stabilisation dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.