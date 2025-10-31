Congo-Kinshasa: La NSCC récuse la suspension des activités des partis PPRD et ATC

30 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Nouvelle Société Civile Congolaise (NSCC) a récusé, mercredi 29 octobre, la mesure des autorités congolaises, interdisant les activités politiques du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) et de l'Alliance des travaillistes congolais (ATC).

Cette structure indique que tout en reconnaissant au gouvernement son devoir sacré de préserver l'ordre public, la sécurité nationale et la stabilité institutionnelle, elle appelle à la retenue, à la responsabilité et au respect scrupuleux des principes constitutionnels garantissant le pluralisme politique, la liberté d'expression et d'association.

« La NSCC exhorte le Gouvernement à reconsidérer ces mesures restrictives et à privilégier le dialogue et les voies pacifiques de résolution des différends politiques et sécuritaires, afin d'éviter toute tentation pouvant fragiliser davantage l'espace civique et démocratique déjà éprouvé. Par ailleurs », a fait savoir le coordonnateur de la NSCC, Jonas Tshiombela.

La NSCC invite le PPRD, l'ATC et les autres formations politiques concernées à lever toute ambiguïté quant à leur position face à l'agression que subit la RDC de la part du Rwanda et de ses supplétifs de l'AFC/M23.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Jonas Tshiombela, ce moment actuel exige de tous les acteurs politiques une attitude claire, patriotique et responsable, tournée vers la défense de l'unité nationale, la souveraineté du pays et la paix durable.

Le PPRD et l'ATC sont membres du mouvement dit « Sauvons la RDC » né du conclave de Nairobi sur initiative de l'ancien Président de la République, Joseph Kabila.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.