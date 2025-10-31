Congo-Kinshasa: La NSCC récuse la suspension des activités des partis PPRD et ATC

La Nouvelle Société Civile Congolaise (NSCC) a récusé, mercredi 29 octobre, la mesure des autorités congolaises, interdisant les activités politiques du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) et de l'Alliance des travaillistes congolais (ATC).

Cette structure indique que tout en reconnaissant au gouvernement son devoir sacré de préserver l'ordre public, la sécurité nationale et la stabilité institutionnelle, elle appelle à la retenue, à la responsabilité et au respect scrupuleux des principes constitutionnels garantissant le pluralisme politique, la liberté d'expression et d'association.

« La NSCC exhorte le Gouvernement à reconsidérer ces mesures restrictives et à privilégier le dialogue et les voies pacifiques de résolution des différends politiques et sécuritaires, afin d'éviter toute tentation pouvant fragiliser davantage l'espace civique et démocratique déjà éprouvé. Par ailleurs », a fait savoir le coordonnateur de la NSCC, Jonas Tshiombela.

La NSCC invite le PPRD, l'ATC et les autres formations politiques concernées à lever toute ambiguïté quant à leur position face à l'agression que subit la RDC de la part du Rwanda et de ses supplétifs de l'AFC/M23.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Jonas Tshiombela, ce moment actuel exige de tous les acteurs politiques une attitude claire, patriotique et responsable, tournée vers la défense de l'unité nationale, la souveraineté du pays et la paix durable.

Le PPRD et l'ATC sont membres du mouvement dit « Sauvons la RDC » né du conclave de Nairobi sur initiative de l'ancien Président de la République, Joseph Kabila.