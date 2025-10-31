Congo-Kinshasa: Les FARDC récupèrent un lot d'armes et de munitions de guerre à Djugu

Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont récupéré une cache d'armes composée de 11 pièces, dont 8 fusils d'assaut de type AK-47, 2 fusils d'assaut de type AK-56, un pistolet mitrailleur de type Uzi, ainsi que des munitions.

Réagissant mercredi 29 octobre sur Radio Okapi, le porte-parole de l'armée, le lieutenant Jules Ngongo, a indiqué que ces munitions appartenaient à la milice Convention pour la Révolution Populaire (CRP) dirigée par Thomas Lubanga.

Cet officier militaire a précisé que ces armes et munitions auraient été dissimulées par ce groupe armé après leur débâcle lors des opérations militaires menées dimanche dernier dans cette région minière.

Il affirme que l'objectif de ces opérations est de pacifier la zone et de restaurer l'autorité de l'État, longtemps mise à mal par la présence des groupes armés :

« Grâce au professionnalisme de nos troupes, la fouille a permis la récupération d'un lot important d'armes et de munitions de guerre, composé de 11 armes dont 8 fusils d'assaut AK-47, 2 fusils AK-56, un pistolet mitrailleur Uzi, et des munitions », rapporte le porte-parole du secteur opérationnel de l'armée en Ituri.

Au nom du commandement du secteur opérationnel en Ituri, le gouverneur militaire, lieutenant-général Johnny Luboya N'kashama, a félicité ses compagnons d'armes pour leur sens élevé du devoir et leur détermination à pacifier cette partie du territoire national.

Les opérations se poursuivent pour éradiquer toute forme de violence des groupes armés dans ce coin du pays, a-t-il assuré.