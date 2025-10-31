Centrafrique: Le cinquième procès des violences de 2014 s'est ouvert devant la Cour pénale spéciale

31 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Rolf Steve Domia-Leu

En Centrafrique, un nouveau chapitre s'est ouvert ce 30 octobre dans la lutte contre l'impunité. La Cour pénale spéciale a entamé son cinquième procès devant la Chambre d'assises, dans l'affaire dite « Guèn ». Six accusés sont aujourd'hui devant la justice : ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Des faits qui remontent à février et mars 2014, dans la sous-préfecture de Gadzi, notamment dans les localités de Guèn et Djomo, au nord-ouest du pays. Créée en 2015, la Cour pénale spéciale est une juridiction hybride composée de magistrats centrafricains et internationaux avec pour mission d'enquêter et de juger les crimes les plus graves commis en Centrafrique depuis 2003.

Le président de la Cour pénale spéciale, basée à Bangui, la capitale de la Centrafrique, a d'abord procédé à l'identification des accusés, de leurs avocats et du représentant du parquet, avant d'ouvrir les débats.

L'affaire oppose le parquet spécial, ainsi que les parties civiles aux accusés Mathurin Kombo, François Boybanda, Philémon Kahena, Dieudonné Gomitoua, Edmond Beina et Jean Bahara. Ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, pour meurtre, extermination, persécution, torture, mutilations, ou encore attaque contre des civils.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Premier à prendre la parole, Maître Claude Pessiname, avocat de Jean Bahara, jugé par contumace. Il soulève une exception de procédure, estime que la Cour n'a pas respecté les conditions de fond et de forme prévues par la loi. Selon lui, ces problèmes portent atteinte à la régularité du procès et rendent toute poursuite contre son client invalide.

En réponse, le procureur spécial adjoint, Maître Alain Ouaby-Bekai, rejette ces arguments. Il affirme que le droit de la défense est pleinement respecté, et rappelle que l'avocat a eu tout le temps nécessaire pour préparer son dossier. Le parquet a donc demandé à la Cour de rejeter l'exception.

Après avoir entendu les différentes parties, la Cour a décidé de renvoyer l'audience au 6 novembre 2025, pour permettre d'examiner plus en détails l'exception soulevée par la défense avant d'aborder les dossiers des autres accusés.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.