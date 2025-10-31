Sénégal: Kaffrine - Vers un plan départemental de l'Observatoire des systèmes alimentaires

Kaffrine — L'ONG Enda Ecopop, par la voix de son chargé du programme alimentaire, Djibril Mangane, a annoncé jeudi, à Kaffrine (centre), la mise en place d'un Observatoire des systèmes alimentaires composés de plusieurs acteurs, destiné à faire face aux changements climatiques.

"Nous avons mis en place un Observatoire composé de plusieurs acteurs, et nous en sommes aujourd'hui à la phase de planification. Il s'agit d'aider ces acteurs à élaborer un plan d'action qui leur permettra de mettre en oeuvre des initiatives concrètes pour aller vers des systèmes agroalimentaires plus durables et plus résilients face aux changements climatiques, particulièrement dans la région de Kaffrine", a-t-il déclaré.

M. Mangane s'exprimait au terme d'un atelier consacré à l'élaboration du plan d'action de l'Observatoire des systèmes alimentaires du département de Kaffrine et à la préparation de la participation des acteurs au dialogue national sur les systèmes agroalimentaires urbains prévu à Dakar.

Présidée par le secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine, Thierno Ndao, la rencontre a réuni plusieurs acteurs institutionnels, économiques et universitaires.

Elle a été organisée par Enda Ecopop, en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN).

L'idée, c'est de pouvoir influencer les politiques techniques, mais aussi les modes de production, de transformation et de consommation, a indiqué Djibril Mangane.

Pour Papa Ngor Sadio, enseignant-chercheur à l'USSEIN (campus de Kaffrine), l'Université joue un rôle central dans la collecte et l'analyse de données fiables destinées à appuyer la prise de décision et la planification d'actions éclairées.

"On ne peut pas parler de systèmes alimentaires territorialisés sans penser à l'agriculture. Dans un contexte de changement climatique, il est nécessaire de promouvoir la transition agroécologique qui valorise les savoirs et pratiques locales", a-t-il dit.

Il soutient que cette approche s'inscrit dans une logique d'économie circulaire, allant de la production à la consommation, en passant par la transformation et la valorisation des déchets.