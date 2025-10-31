Sénégal: Saint-Louis - Lancement d'un projet d'électrification de 23 localités

Saint-Louis — Le lancement du Projet d'amélioration de l'accès à l'électricité au Sénégal (PADAES) dans le département de Saint-Louis vise l'électrification de 23 localités de cette circonscription administrative, a déclaré jeudi, son responsable du lot 1, Souleymane Diouf, directeur technique de l'entreprise des travaux modernes (ETM).

"Dans le département de Saint-Louis, le projet va réaliser l'électrification, l'extension ou la densification de 23 localités", a dit M. Diouf, lors de la cérémonie officiel de lancement du PADAES, présidée par l'adjoint au préfet, Abdou Khadre Dieylani Bâ.

M. Diouf a assuré que le groupe ETM, chargé des travaux, fera tout, pour respecter les délais contractuels des travaux.

Il a rappelé que le PADAES a été lancé récemment à Dagana, un des départements de la région de Saint-Louis.

Le Projet d'amélioration de l'accès à l'électricité au Sénégal (PADAES) est mis en oeuvre dans le cadre de l'accès universel à l'électricité au Sénégal. Il est financé par la Banque mondiale et exécuté par la Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC).

La cérémonie de lancement de ce projet d'électrification s'est déroulée au Conseil départemental de Saint-Louis.