Sénégal: Fatick - Promovilles réceptionne six salles de classe

Le coordonnateur national du Programme de modernisation des villes (Promovilles), Serigne Ndiaye, a réceptionné jeudi, à Fatick, six salles de classe réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de relance des infrastructures scolaires.

Ces nouvelles salles de classe sont réparties entre trois établissements élémentaires (Croisement TP, Emetteur et Mboubane) de la commune de Fatick.

"Ces réalisations sont un témoignage de la confiance que les autorités ont de cette nouvelle génération de jeunes élèves", a dit le coordonnateur national du PROMOVILLES, lors d'une visite effectuée dans les établissements bénéficiaires.

Serigne Ndiaye, était en compagnie de l'adjoint du gouverneur en charge du développement, Dominique Coumba Ndoffène Diouf et des autorités académiques de Fatick.

Il a également visité des voiries urbaines et axes aménagés par le PROMOVILLES dans plusieurs quartiers de la commune.

"Nous avons pu constater au terme de la visite, la réalisation de 6,2 kilomètres de voiries et l'installation de 215 lampadaires sur le long des axes aménagés", a-t-il indiqué, signalant la construction en cours de trois logements destinés l'hébergement de sages-femmes.