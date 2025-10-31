Sénégal: Fatick - Promovilles réceptionne six salles de classe

30 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le coordonnateur national du Programme de modernisation des villes (Promovilles), Serigne Ndiaye, a réceptionné jeudi, à Fatick, six salles de classe réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de relance des infrastructures scolaires.

Ces nouvelles salles de classe sont réparties entre trois établissements élémentaires (Croisement TP, Emetteur et Mboubane) de la commune de Fatick.

"Ces réalisations sont un témoignage de la confiance que les autorités ont de cette nouvelle génération de jeunes élèves", a dit le coordonnateur national du PROMOVILLES, lors d'une visite effectuée dans les établissements bénéficiaires.

Serigne Ndiaye, était en compagnie de l'adjoint du gouverneur en charge du développement, Dominique Coumba Ndoffène Diouf et des autorités académiques de Fatick.

Il a également visité des voiries urbaines et axes aménagés par le PROMOVILLES dans plusieurs quartiers de la commune.

"Nous avons pu constater au terme de la visite, la réalisation de 6,2 kilomètres de voiries et l'installation de 215 lampadaires sur le long des axes aménagés", a-t-il indiqué, signalant la construction en cours de trois logements destinés l'hébergement de sages-femmes.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.