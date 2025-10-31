Sénégal: Lutte - Le CNG autorisé à poursuivre ses activités jusqu'à l'installation de la FSL

30 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Comité national de gestion de la lutte (CNG) est "autorisé à poursuivre" ses activités jusqu'à l'installation des membres du bureau de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL) dont l'assemblée générale élective est prévue le 27 décembre prochain, a appris l'APS jeudi du ministère de la Jeunesse et des Sports rendu public.

Le 31 octobre 2024, l'arbitre de lutte Malick Ngom avait été nommé par arrêté ministériel président du CNG. Lui et les membres du bureau du Comité exécutif devaient exercer un mandat d'un an, qui arrive à terme ce vendredi.

Le Comité est donc autorisé à poursuivre ses activités au-delà de la date initialement prévue pour la fin de son mandat", a notamment déclaré la tutelle dans un communiqué rendu public jeudi.

Cette prorogation vise "à garantir le bon déroulement de la saison sportive", en attendant l'assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de lutte, prévue le 27 décembre 2025, a précisé le texte.

