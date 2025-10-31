Sénégal: Madina Ndiathbé - L'ASUFOR s'oppose au transfert de la gestion de l'eau et des ouvrages hydrauliques

Madina Ndiathbé (Podor) — L'association des usagers de forages ruraux (ASUFOR) de la commune de Madina Ndiathbé, département de Podor, ont manifesté, jeudi, à travers un point de presse, leur opposition au transfert de la gestion de l'eau et des ouvrages hydrauliques de leur localité à la Sénégalaise des eaux rurales (SDER) au détriment du système communautaire de gestion.

"Les usagers des forages ruraux sont fiers du travail accompli depuis des années par le comité local de gestion de l'eau et des ouvrages hydrauliques. Ce comité assure une distribution régulière de l'eau, une maintenance efficace des installations avec la participation active de la population. Il n'y a donc aucune raison valable de transférer cette responsabilité à une société privée", a dit Mamadou Diallo, porte-parole du jour des usagers des forages de Madina Ndiathbé.

Selon lui, le système communautaire des gestions de l'eau mis en place par l'association des usagers des forages ruraux (ASUFOR) fonctionne d'une manière efficace et garantit une "gestion transparente et équitable de l'accès à l'eau potable".

Les habitants dénoncent ainsi ce qu'ils considèrent comme une tentative de privatisation locale des ressources en eau. Ils invitent les autorités compétentes à "reconsidérer leur décision et à préserver le modèle de gestion communautaire" adapté, selon eux, aux réalités locales.