Cote d'Ivoire: Ouverture du dépôt des candidatures pour les législatives du 27 décembre

En Côte d'Ivoire, à peine les résultats provisoires de la présidentielle annoncés, la Commission électorale indépendante prépare désormais les élections législatives du 27 décembre. Le dépôt des candidatures est ouvert à partir de ce 31 octobre. Les candidats aux législatives ont jusqu'au 12 novembre pour postuler. Ce jeudi 30 octobre, la CEI recevait les groupements politiques pour une séance d'information sur le déroulement de ce scrutin.

La salle de conférence est pleine, à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il y a là, énormément de jeunes, qui ont l'ambition de siéger à l'Assemblée nationale. Il y a également de nombreux indépendants. À l'image de Madame Tia, qui affirme avoir déjà échoué à quatre reprises. Malgré la loi sur la parité, elle affirme se heurter à des obstacles pour convaincre les électeurs.

« Financièrement, c'est compliqué pour nous. J'ai investi avec mes propres fonds, près de 50 projets. Mais quand vous arrivez sur le terrain, les parents s'en foutent des projets que vous avez faits. Ils vous diront que "Madame, c'est bien, vous avez fait ceci, cela, mais aujourd'hui là, quand on vous élit, vous partez, on ne vous voit plus. Donc, donnez (de l'argent) pour nous, on va voter pour vous" ».

Le président de la Commission électorale indépendante, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, donne en retour des conseils de bonne conduite. « Quand ils vous disent, "donne pour nous, il faut dire oui, je vais vous donner pour vous". Mais pour vous, là, c'est de vous donner la solution à votre problème. Il faut les convaincre, il faut faire la politique autrement. Il faut amener à changer de mentalité. C'est tout le travail que vous devez faire ».

Fort de sa performance à la présidentielle, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie (RHDP) du président Ouattara espère maintenant avoir plus de sièges à l'Assemblée. Daouda Sidibé, secrétaire national chargé de la formation électorale. « L'objectif du RHDP, c'est de faire en sorte qu'on donne la majorité au président de la République à l'Assemblée nationale. Il y a 255 sièges. En 2021, on avait 155 députés. Nous ne comptons pas faire moins ».

Au Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPPA-CI) de Laurent Gbagbo, la question de la participation fait encore l'objet de débats internes, indique un cadre du parti.