Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - 18 décès sur 273 cas confirmés à Saint-Louis

Saint-Louis — Le dernier bulletin quotidien de la direction régionale de la Santé (DRS) de Saint-Louis (nord) fait état de 18 décès liés à l'épidémie de la Fièvre de la vallée du Rift sur 273 cas confirmés depuis l'apparition de cette maladie dans la région nord du pays, le 21 septembre dernier.

Le district sanitaire de Richard-Toll est à 113 cas confirmés, suivi de celui de Saint-Louis avec 72 cas. Les autres districts sanitaires de la région de Saint-Louis, notamment au niveau de celui de Dagana, il y a 50 cas, à Podor 29 cas et Pété 9 cas.

La région compte 245 patients guéris, 9 cas suivis à domicile et un cas d'hospitalisation.

Les autorités sanitaires ont recensé 147 foyers, dont 79 déjà contrôlés, lit-on dans le bulletin.

La même source ajoute que le dispositif multisectoriel de riposte reste actif, pendant que les équipes, poursuivent les investigations pour limiter la propagation du virus.

La population est invitée à signaler tout cas suspect, indique le texte.