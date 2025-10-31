Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - 18 décès sur 273 cas confirmés à Saint-Louis

30 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le dernier bulletin quotidien de la direction régionale de la Santé (DRS) de Saint-Louis (nord) fait état de 18 décès liés à l'épidémie de la Fièvre de la vallée du Rift sur 273 cas confirmés depuis l'apparition de cette maladie dans la région nord du pays, le 21 septembre dernier.

Le district sanitaire de Richard-Toll est à 113 cas confirmés, suivi de celui de Saint-Louis avec 72 cas. Les autres districts sanitaires de la région de Saint-Louis, notamment au niveau de celui de Dagana, il y a 50 cas, à Podor 29 cas et Pété 9 cas.

La région compte 245 patients guéris, 9 cas suivis à domicile et un cas d'hospitalisation.

Les autorités sanitaires ont recensé 147 foyers, dont 79 déjà contrôlés, lit-on dans le bulletin.

La même source ajoute que le dispositif multisectoriel de riposte reste actif, pendant que les équipes, poursuivent les investigations pour limiter la propagation du virus.

La population est invitée à signaler tout cas suspect, indique le texte.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.