Sénégal: Kaolack - Dix cas de la fièvre de la vallée du Rift et 337 cas de dengue recensés au mois d'octobre (Officiel)

Kaolack — Dix cas de la fièvre de la vallée du Rift et 337 autres dus à la dengue ont été enregistrés, durant le mois d'octobre, dans la région de Kaolack (centre), a-t-on appris, jeudi, de la directrice régionale de la santé (DRS), Dr Aïssatou Barry Diouf.

"La région de Kaolack, depuis le début du mois d'octobre, a enregistré son premier cas et, aujourd'hui, nous en sommes à dix cas dont un touchant un individu d'un pays limitrophe, détecté au niveau du site sentinelle de Keur Ayib", a-t-elle notamment dit.

Elle intervenait lors d'une réunion du Comité régional de gestion des épidémies, présidé par le gouverneur de la région de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt.

Cette rencontre vise à apporter une riposte face à cette épidémie, avec une forte implication de la Direction régionale de la santé et celle en charge de l'élevage et des productions animales.

La lutte contre la fièvre de la vallée du Rift nécessite une approche multisectorielle et communautaire, parce que c'est une zoonose, une maladie transmise à l'homme par l'animal, a expliqué la directrice régionale de la santé (DRS).

"Il y a aussi la transmission vectorielle à travers les moustiques, aussi bien pour la fièvre de la vallée du Rift que pour la dengue", a indiqué Dr Aïssatou Barry Diouf, soulignant que depuis la mi-octobre, la région de Kaolack a bénéficié du déploiement du laboratoire mobile de l'Institut Pasteur de Dakar (IPD).

Ce qui fait que tous les cas de fièvre avec tests de diagnostic rapide (TDR) du paludisme négatifs ont été prélevés pour rechercher la fièvre de la vallée du Rift ou la dengue, permettant de diagnostiquer "337 cas de dengue".

"Heureusement, on a eu que trois cas hémorragiques pour ce qui concerne la dengue. La stratégie mise en place face à la fièvre de la vallée du Rift va également nous permettre de lutter contre la dengue, qui est une maladie endémique qui est là durant toute l'année", a soutenu la directrice régionale de la santé de Kaolack.

Pour sa part, la directrice régionale de l'élevage et des productions animales, Dr Khady Ndiaye, a rassuré le gouverneur qui souhaite qu'en plus de la lutte antivectorielle et la destruction de gites larvaires, qu'une campagne de vaccination de masse du cheptel soit engagée dans les plus brefs délais.

"Pour le cheptel, nous avons programmé, à partir de la semaine prochaine, une séance de vaccination (...) en dehors des foyers où se trouve la maladie", a-t-elle promis.

Selon Dr Khady Ndiaye, ses services ont démarré depuis quelques temps la sensibilisation au niveau des différents marchés hebdomadaires, des aires d'abattage et des foirails de la région. Les vétérinaires ont également été sensibilisés aux mesures à prendre face à la fièvre de la vallée du Rift.

Elle a signalé un "déficit criard de ressource humaines", précisant que la Direction régionale de l'élevage et des productions animales de Kaolack compte 22 éléments pour une région qui totalise 41 communes.