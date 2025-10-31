Sénégal: Le gouvernement entame l'élaboration d'une charte visant à améliorer la qualité des services touristiques

Dakar — Le gouvernement sénégalais a entamé, jeudi, à Dakar, l'élaboration d'une charte destinée à la promotion d"'un label national de qualité touristique", dans le but d'instaurer davantage de "confiance" dans le tourisme, d'encourager le professionnalisme et l'excellence.

"Cette rencontre marque une étape décisive dans notre ambition collective de bâtir un tourisme compétitif, durable et inclusif, à la hauteur des potentialités exceptionnelles de notre pays", a expliqué Maïssa Diakhaté, le directeur de cabinet du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

Le ministère cherche, avec la charte qui sera élaborée, à "construire une vision claire, mobilisatrice et partagée d'un tourisme de qualité au Sénégal, en impliquant les acteurs publics et privés", a dit M. Diakhaté.

Selon lui, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme veut, avec cet outil, doter le pays d'un label de qualité touristique, gage de confiance, de professionnalisme et d'excellence".

La charte destinée au secteur touristique sera en même temps "un cadre de référence clair et partagé, qui définira les engagements, la vision, les standards et les valeurs qui inspireront l'ensemble des acteurs".

Le secrétaire général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, El Hadji Malick Mbaye, s'est réjoui de l'engagement des acteurs du tourisme à contribuer à l'élaboration de ce document.

Cheikh Gaye, s'exprimant au nom des agences de voyages, a demandé au ministère de tutelle de l'économie touristique d'aider le secteur privé à "relever la qualité des services".

Il s'agit de lui fournir une assistance technique, d'améliorer la qualité de la formation et d'alléger la fiscalité des entreprises du secteur, selon M. Gaye.