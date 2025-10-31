Sénégal: Bambey - Inauguration d'une maternité d'un coût de 100 millions de francs CFA à Gatte Gallo

Bambey — L'association "For Hope" (Pour l'espoir), a inauguré jeudi, une maternité d'un coût de cent millions de francs CFA à Gatte Gallo, un village de la commune de Ndangalma, dans le département de Bambey, pour améliorer la prise en charge des femmes enceintes.

"A la suite d'une prospection pour la construction d'une maternité, l'idée de réaliser le projet à Gatte Gallo est venue d'un de nos bénévoles, qui a estimé que ce village avait besoin d'une telle infrastructure", a déclaré Mame Cheikh Diouf, président de l'association, lors de la cérémonie d'inauguration.

Selon lui, ce projet s'inscrit dans les perspectives de développement de "For Hope". Il a ajouté que les habitants du village avaient déjà commencé à cotiser pour la construction de la maternité, avant que l'association ne prenne la décision de concrétiser le projet afin de soulager les femmes.

L'association "For Hope", dont l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye est l'ambassadeur, entend poursuivre ses actions dans la localité. Son président a annoncé la construction prochaine d'une école maternelle et d'un poste de santé, dans le cadre d'une convention de partenariat signée avec la municipalité.

Représentant le médecin-chef du district sanitaire de Bambey, le docteur Yannick Zalé a salué cette initiative, indiquant que cette infrastructure "vient à son heure" et contribuera à réduire la mortalité maternelle et infantile dans la zone.

L'adjoint au sous-préfet de Ngoye, le maire de Ndangalma Mor Ngom, le député Badara Diouf, le chef du village de Gatte Gallo et plusieurs notables ont pris part à la cérémonie d'inauguration.