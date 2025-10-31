Sénégal: Mactar Silla annonce la création d'un réseau panafricain chargé de concrétiser les recommandations du SIMA

Dakar — Le journaliste Mactar Silla, coordonnateur du Salon international des médias d'Afrique (SIMA), a annoncé, jeudi, à Dakar, la création d'un futur réseau panafricain destiné à transformer en projets concrets et durables les recommandations faites au cours de cette rencontre.

"Nous avons décidé de mettre en place un réseau fort, ouvert à tous, destiné à concrétiser en projets et en actions les suggestions et les échanges issus de cette première édition du SIMA", a dit M. Silla.

Il intervenait à la cérémonie de clôture de cet évènement, en présence du ministre gambien de l'Information, Ismaila Ceesay, du vice-ministre libérien de l'Information et du Tourisme, Daniel Sando, et d'autres personnalités.

Des représentants de délégations venues de nombreux pays du continent, dont le Mali et le Tchad, ont également pris part à la cérémonie de clôture du SIMA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Mactar Silla, les participants ont décidé de transformer les recommandations faites au cours du Salon international des médias d'Afrique en projets durables.

Ils souhaitent aussi que les institutions panafricaines et celles des pays africains soutiennent le SIMA et l'aident à se tenir dans les prochaines années, selon Silla.

Les participants ont fait plusieurs propositions et recommandations, dont la création d'une radio panafricaine et d'une "série télévisée sur les narratifs africains", un projet auquel sont déjà associés le cinéaste sénégalais Moussa Sène Absa et le producteur nigérian Ike Nnabue.

Mactar Silla s'est réjoui du soutien de Reporters sans frontières, de la GIZ, l'agence gouvernementale allemande chargée de la coopération internationale, de la RTS, de l'APS, de Seneweb, d'Air Sénégal et de la Maison de la presse du Sénégal à l'organisation de la première édition du SIMA.

"Nous avons voulu démontrer, à travers ce salon, qu'il est possible de réunir les Africains autour d'un projet commun, de mutualiser nos forces et de miser sur notre capital humain", a expliqué le coordonnateur du Salon international des médias d'Afrique, considérant le SIMA comme une plateforme de référence pour "la transformation et la survie" des médias africains.

L'évènement de quatre jours "a révélé notre capacité à travailler ensemble [...] et à croire aux [...] médias africains", a ajouté son coordonnateur.

Selon le comité de pilotage (COPIL) du SIMA, quelque 700 personnes ont pris part à la cérémonie d'ouverture de cet évènement. Le COPIL estime que 3 500 personnes ont participé aux 14 panels du salon.