Afrique: Coupe du monde U17 - Les Lionceaux arrivés à Doha

30 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Les Lionceaux sont arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi à Doha, capitale du Qatar, où ils doivent prendre part à la Coupe du monde des moins de 17 ans, prévue du 3 au 27 novembre.

Les protégés de l'entraîneur Pape Ibrahima Faye vont disputer au Qatar leur troisième Mondial, après les éditions de 2019 et 2023, lors desquelles ils n'avaient pas pu franchir les huitièmes de finale.

Les Lionceaux, quart de finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN), ont disputé deux matchs amicaux face à celle du Maroc, dans le cadre de leur préparation.

Deux rencontres soldées par des nuls, 0-0 et 2-2.

Une préparation dans l"ensemble un peu perturbée par la blessure de certains joueurs et des problèmes de logistique, entre autres.

Les protégés de Pape Ibrahima Faye restent toutefois motivés à l'idée de se frotter aux meilleurs meilleures équipes du monde et de tester leur niveau sur le plan mondial.

Le Sénégal est logé dans la poule C, en compagnie de la Croatie, du Costa Rica et des Emirats arabes unis.

La compétition va réunir pour la première fois 48 équipes, réparties en 12 groupes de quatre.

Les équipes classées première et deuxième de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures troisièmes, se qualifieront pour les seizièmes de finale.

À partir des seizièmes de finale se déroulera la phase à élimination directe.

Tous les matchs jusqu'à la finale vont se dérouler sur les terrains du complexe de l'Aspire Zone situé à Al Rayyan, à environ neuf kilomètres du centre de Doha.

La finale va se disputer au Stade Khalifa International, également situé sur le site de l'Aspire Zone.

Groupe A : Qatar, Italie, Afrique du Sud, Bolivie

Groupe B : Japon, Maroc, Nouvelle-Calédonie, Portugal

Groupe C : Sénégal, Croatie, Costa Rica, Émirats arabes unis

Groupe D : Argentine, Belgique, Tunisie, Fidji

Groupe E : Angleterre, Venezuela, Haïti, Égypte

Groupe F : Mexique, République de Corée, Côte d'Ivoire, Suisse

Groupe G : Allemagne, Colombie, RDP Corée, Salvador

Groupe H : Brésil, Honduras, Indonésie, Zambie

Groupe I : États-Unis, Burkina Faso, Tadjikistan, République tchèque

Groupe J : Paraguay, Ouzbékistan, Panamá, République d'Irlande

Groupe K : France, Chili, Canada, Ouganda

Groupe L : Mali, Nouvelle-Zélande, Autriche, Arabie saoudite

