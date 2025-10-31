Ile Maurice: Environnement - Renforcer la lutte contre la pollution sonore des véhicules

Le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a fourni des précisions détaillées suite à une question de la députée Rubna Daureeawoo sur la lutte contre le bruit des véhicules motorisés. Selon le ministre, le Chief National Transport Commissioner de la National Land Transport Authority est désormais l'autorité chargée de faire appliquer les normes relatives aux émissions sonores des véhicules, conformément à l'Environment Act 2024. De plus, les infractions liées aux systèmes d'échappement modifiés sont passibles d'amendes fixes, initialement comprises entre Rs 1 000 et Rs 5 000, mais majorées à Rs 10 000 depuis le 9 août 2025 via la Finance Act 2025.

Au-delà des sanctions financières, les véhicules dépassant le seuil sonore de 10dB(A) au test peuvent se voir interdire de circuler pendant 14 jours, jusqu'à la correction du problème. Ces mesures sont appliquées quotidiennement par la police de l'Environnement et renforcées lors d'opérations spéciales avec la police nationale, la Special Mobile Force, la police du Tourisme et le ministère de la Santé. Entre janvier et octobre 2025, 43 contraventions ont été enregistrées pour échappements modifiés et 89 pour équipement sonore excessif. Le ministre a également rappelé que l'usage de dispositifs sonores à proximité d'écoles, hôpitaux, lieux de culte, tribunaux et institutions publiques est strictement réglementé pour éviter toute nuisance.

Enfin, des campagnes de sensibilisation sont menées par l'Information and Education Division du ministère, ciblant les jeunes, les femmes, les aînés, les ONG et le grand public. Depuis janvier, 65 conférences ont été organisées et de nouvelles initiatives seront renforcées pour accompagner l'application stricte de ces réglementations et améliorer le cadre de vie des citoyens. Maurice affirme ainsi sa détermination à réduire la pollution sonore et à garantir un environnement urbain plus sain et plus serein pour tous.