Cote d'Ivoire: Leçons d'un scrutin

L’élection présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d’Ivoire a livré son verdict, même si c’est de façon provisoire, en attendant la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel.

La question qui est posée aujourd’hui est de savoir si elle a tenu ses promesses ? Pas facile d’y répondre, même si aux regards des observateurs elle s’est globalement bien déroulée, en ce sens que les risques de violence pressentis ont été de moindre ampleur selon les endroits considérés.

Toutefois, si on interroge les chiffres, avant de s’inscrire dans la perspective postélectorale, l’analyse révèle qu’il y a beaucoup de points d’attention, que le futur pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara, élu au 1er tour, à plus de 89 % des électeurs devra adresser durant son 4ème mandat, qui certainement sera le dernier.

Lorsque l’on s’arrête sur le taux de participation déclaré à 50,10 % par la Commission Electorale Indépendante pour les 5 candidats en lice, et qui est en baisse par rapport au taux de 2020, qui était de 53,90% des électeurs pour les 4 candidats d’alors, on ne peut pas ne pas interroger les incidences du mot d’ordre de boycott donné par les deux candidats « Majeurs » de la scène politique, à savoir Gbagbo Laurent, et Tidjane Thiam, respectivement leaders du PPA-CI et du PDCI-RDA.

En effet, seule la moitié des électeurs inscrits a pris part au scrutin. L’autre moitié ayant choisi de ne pas se rendre aux urnes, a envoyé un message clair, concernant le rejet de la candidature des deux candidats des 2 partis historiques de Côte d’Ivoire. Ceci, il faut le dire, a été une tâche noire de ce scrutin, qui promettait des joutes assez serrées.

Cela est d’autant plus révélateur que la révision des listes électorales qui devait enrôler près de 5 millions de nouveaux inscrits, selon le Président de la CEI, M. Coulibaly, n’a pas eu lieu en cette année électorale. Le Président de la CEI en avait décidé ainsi, contre l’avis des différents acteurs politiques, notamment Gbagbo et Thiam. La conséquence a été que Tidjane Thiam n’a pu se réinscrire après la renonciation à sa nationalité française et du coup a été radié du fichier, de même que Gbagbo pour une autre raison, à savoir sa condamnation qu’il conteste avec véhémence.

Au total, la présidentielle ivoirienne a vécu, il faut se féliciter que les acteurs, de part et d’autre, aient tiré les leçons du passé, et se soient abstenus de franchir le Rubicon, car le risque était bien présent d’avoir une élection émaillée de violences, tant les propos menaçants, et les escalades verbales étaient récurrents. On a craint le pire !

Maintenant, le Président Alassane Ouattara, élu sur un score « soviétique », un plébiscite pour ainsi dire, devra s’atteler sans tarder à restaurer la sérénité et la paix dans l’espace politique, marqué par une fracture très importante, et qui porte à ce jour les séquelles des crises de 2010 et 2020.

Le prochain mandat pourrait être, en effet, assez difficile s’il ne parvient, à travers une réforme des textes électoraux, à mettre le pays sur orbite, en ouvrant la course, sans exclusive, à la prochaine présidentielle aux acteurs politiques ivoiriens, qui en exprimeront le désir, étant entendu qu’il ne sera pas candidat. Laurent Gbagbo lui aussi n’y prendra pas part, comme il l’a indiqué récemment dans une interview. Le renouveau de la vie politique trouve ici un champ d’application, qu’un dialogue Hic et Nunc devra baliser.

Nul ne doute que dans le camp d’Alassane Ouattara, il y a des figures qui émergent, et certainement les ambitions ne manqueront pas. Les législatives qui se profilent au mois de décembre seront un prétexte pour la réouverture des inscriptions sur les listes électorales, offrant ainsi l’opportunité de jauger l’état des forces qui vont dorénavant composer le jeu politique en Côte d’Ivoire dans la paix. Il faut le souhaiter.