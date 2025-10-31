Soudan: L'Ambassadeur Dr Ahmed El Tigani présente ses lettres de créance au Président de la République fédérative du Brésil

30 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Ambassadeur Dr Ahmed Al Tigani Swar a récemment présenté ses lettres de créance à Son Excellence le Président Luiz Inácio Lula da Silva, Président de la République fédérative du Brésil, en tant qu'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan auprès de la République fédérative du Brésil.

Lors de la cérémonie de présentation de ses lettres de créance, l'Ambassadeur a transmis à Son Excellence le Président Lula da Silva les salutations de Son Excellence le Lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan Abdel Rahman al-Burhan, Président du Conseil souverain de transition, et lui a adressé ses voeux de santé et de bien-être, ainsi que de progrès et de prospérité pour le peuple brésilien ami.

Pour sa part, Son Excellence le Président Lula da Silva a accueilli l'Ambassadeur, saluant les relations fortes et amicales entre le Soudan et le Brésil, affirmant la volonté de son pays de développer les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines politique, économique et culturel, de manière à contribuer au renforcement des intérêts communs des deux pays et de leurs peuples amis.

