Kenya: La startup kenyane de blockchain Kotani Pay obtient un financement de Tether

La fintech kényane Kotani Pay a obtenu un investissement stratégique de la part de la société d'actifs numériques Tether. L'entreprise construit des infrastructures on-ramp et off-ramp qui connectent les utilisateurs de Web3 et les entreprises aux canaux de paiement locaux à travers l'Afrique.

La plateforme de Kotani Pay permet aux protocoles blockchain de s'intégrer aux systèmes de paiement locaux, ce qui permet aux entreprises et aux particuliers d'accéder aux liquidités mondiales, de réaliser des transactions transfrontalières et de réduire la dépendance à l'égard des circuits bancaires traditionnels. Ses services comprennent des règlements en stablecoins, des portefeuilles blockchain basés sur les SMS et des API adaptées aux marchés africains.

L'investissement de Tether soutient l'objectif d'élargir l'accès aux actifs numériques, de réduire les coûts de transaction, de raccourcir les délais de règlement et d'étendre l'accès aux réseaux financiers mondiaux pour les communautés mal desservies - en particulier les petites et moyennes entreprises dans les marchés émergents.

Ce partenariat est le signe d'une reconnaissance croissante du potentiel de l'Afrique en tant que marché pour les paiements basés sur la blockchain et l'infrastructure Web3. En soutenant Kotani Pay, Tether mise sur un écosystème où les canaux de paiement locaux rencontrent les rails d'actifs numériques mondiaux - s'attaquant à des obstacles de longue date tels que les frais de transfert élevés, l'instabilité des devises et l'accès limité aux liquidités internationales.

Pour Kotani Pay, l'investissement stratégique fournit une plateforme pour s'étendre au Kenya et au-delà, en exploitant les flux de la diaspora, les PME transfrontalières et les entreprises natives de Web3 qui opèrent dans toute l'Afrique. Cette collaboration met également en évidence le fait que l'on s'éloigne des crypto-monnaies spéculatives pour se tourner vers l'infrastructure des services publics, les rampes d'accès, la conformité réglementaire et l'intégration des monnaies locales.

En fin de compte, cet accord renforce les éléments constitutifs d'un système financier plus inclusif en Afrique, où la technologie blockchain complète la finance traditionnelle et ouvre de nouvelles voies pour le commerce, les paiements et la participation économique.