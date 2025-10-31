Egypte: Velents lève 1,5 million de dollars et lance un agent d'intelligence artificielle parlant arabe

Velents a levé 1,5 million de dollars lors d'un tour de table soutenu par d'éminents investisseurs providentiels, dont des cadres de Google, BCG et d'autres entreprises internationales.

L'entreprise a également dévoilé Agent.sa, qu'elle qualifie de premier employé d'IA arabophone entièrement intégré pour les entreprises du Moyen-Orient

Fondée par Mohamed Gaber et Abdulaziz Almuhaydib, Velents a d'abord été une plateforme technologique de recrutement avant de se relancer en 2023 pour fournir des solutions d'IA pour les opérations commerciales.

La start-up égyptienne Velents, spécialisée dans l'IA d'entreprise, a levé 1,5 million de dollars lors d'un tour de table soutenu par d'éminents investisseurs providentiels, dont des dirigeants de Google, du BCG et d'autres entreprises internationales.

La société a également dévoilé Agent.sa, qu'elle qualifie de premier employé d'IA arabophone entièrement intégré pour les entreprises du Moyen-Orient.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Fondée par Mohamed Gaber et Abdulaziz Almuhaydib, Velents a débuté en tant que plateforme technologique de recrutement avant de se relancer en 2023 pour fournir des solutions d'IA pour les opérations commerciales. Alimentée par une équipe mixte égypto-saoudienne, la société a créé des agents d'IA pour le service à la clientèle, les ventes et l'assurance qualité, et compte parmi ses clients des entreprises privées, des universités et des entités gouvernementales en Égypte et en Arabie saoudite.

Agent.sa fonctionne comme un employé numérique parlant couramment l'arabe et ses dialectes régionaux, capable de traiter les interactions vocales et par chat, de gérer des tâches et d'analyser des données sur des plateformes telles que WhatsApp, Telegram et Instagram.

Points clés à retenir

Le financement de Velents et le lancement d'Agent.sa marquent une nouvelle étape dans l'IA d'entreprise en langue arabe. Alors que les plates-formes mondiales à grand modèle linguistique ont eu du mal à offrir des performances naturelles dans les dialectes régionaux, le produit de Velents comble une lacune essentielle - des outils d'IA qui comprennent et communiquent nativement en arabe, sans couches de traduction.

En qualifiant sa solution d'"employé numérique" plutôt que de logiciel, Velents se positionne dans le mouvement de l'avenir du travail qui balaie le Golfe et l'Afrique du Nord. La levée de fonds de 1,5 million de dollars, avec le soutien de leaders mondiaux de la technologie et du conseil, confirme l'appétit des investisseurs pour une infrastructure d'IA adaptée aux contextes linguistiques et culturels locaux.

Alors que les entreprises du CCG accélèrent l'automatisation et la transformation numérique, Agent.sa pourrait devenir un modèle d'IA prête à l'emploi pour les entreprises en arabe, en soutenant des secteurs allant des services gouvernementaux à l'assistance à la clientèle. Le prochain cycle de financement de Velents déterminera probablement la vitesse à laquelle elle pourra faire évoluer sa technologie et défendre son avantage de pionnière sur le marché arabe de l'IA.