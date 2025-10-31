Ambiance festive et ferveur militante étaient au coeur du siège flambant neuf du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de San Pedro.

Suite à la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 octobre dernier, les partisans du Président Alassane Ouattara se sont rassemblés dans l'enceinte dudit siège pour célébrer sa victoire éclatante.

À la tête de la cérémonie de réjouissance, la maire de San Pedro, Kéita Nakaridja Cissé, est l'initiatrice et principale artisane du siège communal du Rhdp. Cet imposant édifice, construit au coeur de la place Ado, dans le quartier Bardot, avait été inauguré peu avant le début de la campagne électorale.

Un siège symbole de mobilisation

Saluant l'engagement des militants, Mme Cissé a tenu à souligner le rôle clé que ce bâtiment a joué dans la dynamique de campagne et la victoire du parti présidentiel.

"En construisant ce siège, je voulais offrir à San Pedro un lieu de rassemblement et d'unité. Le siège a favorisé la mobilisation et a contribué à notre victoire. Le Rhdp est désormais solidement ancré à San Pedro. Ado aujourd'hui, Ado pour toujours !", a-t-elle lancé, sous les ovations et les chants de joie des militants.

Un joyau offert au parti

Bâti sur plus de 2 000 m², le siège s'étend sur deux niveaux (R+1) et abrite une grande salle de réunion de près de 800 m² pouvant accueillir jusqu'à 1 200 personnes.

Mme Cissé a révélé avoir entièrement financé le projet sur fonds propres, dans le but de "donner au Rhdp un siège digne de sa stature et d'encourager les militants à s'impliquer davantage dans la vie du parti".

Les travaux menés tambour battant, se sont poursuivis jour et nuit pour permettre l'achèvement du bâtiment à seulement deux jours de l'ouverture de la campagne électorale.

Un engagement salué

En clôturant la cérémonie, la maire a réaffirmé sa fidélité au Président Ouattara et son engagement pour le développement de San Pedro.

"Ce siège est un cadeau pour papa Ado, à la hauteur de son oeuvre et de son engagement pour la Côte d'Ivoire", a-t-elle déclaré, visiblement émue, avant d'inviter les militants à maintenir la flamme de la cohésion et de la victoire.

La célébration s'est poursuivie dans une ambiance de liesse populaire, marquée par des danses, des chants et des applaudissements nourris.