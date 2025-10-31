Togo: Relancer la filière, compliqué mais pas impossible

30 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Face à la baisse persistante de la production cotonnière, les acteurs de la filière entendent relancer le secteur à travers une nouvelle feuille de route 2025-2030, actuellement en cours d'élaboration.

Redynamiser la chaîne de valeur cotonnière et atteindre 200 000 tonnes de coton graine d'ici 2030, c'est l'objectif.

Cette initiative, portée par la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) en collaboration avec la Fédération Nationale des Groupements de Producteurs de Coton (FNGPC), vise à remettre la filière sur les rails après plusieurs campagnes agricoles en recul.

La production connaît une chute notable depuis 5 ans avec des rendements en deçà des attentes.

La campagne 2024-2025 a enregistré seulement 60 403 tonnes, en recul de 8,4 % par rapport aux prévisions initiales de 66 000 tonnes.

Le plan quinquennal entend apporter des réponses concrètes aux défis majeurs qui freinent les performances.

Remobilisation des producteurs, modernisation des méthodes agricoles et adaptation aux effets du changement climatique, amélioration de la logistique, de l'égrenage et des circuits de commercialisation, accès facilité au financement pour les producteurs et renforcement de la gouvernance et de la coordination entre acteurs publics et privés. Ce sont les points stratégiques évoqués.

L'ambition de revenir à une production annuelle de 200 000 tonnes reste élevée, mais les parties prenantes estiment qu'elle est atteignable si les réformes nécessaires sont engagées rapidement et de manière cohérente.

