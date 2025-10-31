Addis Ababa — Des scientifiques ont appelé à une transition continentale vers des écosystèmes de recherche locaux, estimant que Des scientifiques ont appelé à une transition continentale vers des écosystèmes de recherche locaux, estimant que l'intégration des connaissances autochtones à la science moderne constitue la clé d'une croissance agricole durable, d'une sécurité alimentaire renforcée et d'une résilience économique accrue à travers l'Afrique.

Les experts ont mis en avant le rôle essentiel des systèmes de savoirs autochtones africains, tout en plaidant pour le renforcement des universités de recherche régionales et pour une collaboration transfrontalière plus étroite dans le domaine de l'agriculture.

Ces observations ont été formulées lors de la conférence de l'Alliance sino-africaine pour l'innovation scientifique et technologique dans le domaine agricole, qui s'est tenue du 26 au 29 octobre 2025 à Addis-Abeba.

S'exprimant au micro de l'ENA, Bolaji Zuluqurineen Salihu, de l'Institut national de recherche céréalière du Nigeria, a souligné le défi persistant de la fuite des cerveaux, notant que de nombreux jeunes scientifiques émigrent vers des pays comme la Suisse et la Chine afin de bénéficier de meilleures ressources et de programmes de formation plus avancés.

Tout en reconnaissant que les études internationales peuvent favoriser l'avancement professionnel individuel, il a fait valoir que l'Afrique doit donner la priorité à la création de ses propres institutions afin de développer l'expertise, de stimuler l'innovation et de mettre au point des technologies à usage domestique.

M. Salihu a ensuite développé la nécessité de donner la priorité aux institutions nationales.

« Lorsque nous voyageons à l'étranger, nous revenons souvent avec des technologies qui profitent principalement à ces pays. Nous devons nous concentrer sur la mise en place de nos propres institutions afin de pouvoir appliquer nos compétences chez nous », a-t-il déclaré.

Il a souligné l'importance de l'unité continentale dans le développement agricole, notant que les différentes régions d'Afrique offrent à la fois des atouts uniques et des défis communs.

M. Salihu a souligné le rôle crucial du matériel génétique et des ressources génétiques dans la recherche collaborative.

« Personne ne peut progresser seul ; il faut le faire ensemble, comme le dit le proverbe africain », a-t-il fait remarquer, appelant à un effort coordonné et sincère en faveur du progrès agricole qui transcende la politique et donne la priorité au bien-être à long terme du continent.

Faisant écho à ce point de vue, le professeur Nigussie Dechasa, directeur général de l'Institut éthiopien de recherche agricole (EIAR), a souligné que les agriculteurs éthiopiens ont une longue et ancienne tradition en tant que chercheurs et innovateurs.

Il a mis en évidence les menaces actuelles telles que le changement climatique, les infestations de ravageurs et la dégradation des sols, des défis que les connaissances autochtones ont historiquement aidé les communautés à atténuer.

Le professeur Nigussie a plaidé en faveur d'une combinaison entre le savoir agricole traditionnel et la science agricole moderne afin de créer une synthèse puissante qui renforce la sécurité et la souveraineté alimentaires.

« Les connaissances que possèdent ces agriculteurs constituent une riche mosaïque de savoirs autochtones essentiels pour l'avenir de l'agriculture en Éthiopie », a-t-il déclaré.

Le professeur Banyankimbona, commissaire chargé de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation à la Commission de l'Union africaine, a quant à lui déclaré que les sociétés africaines ont leurs propres solutions pour relever leurs défis.

Il a également exhorté les pays africains à s'inspirer des pratiques traditionnelles tout en tirant les leçons des expériences mondiales afin de favoriser un développement qui réponde aux besoins des communautés.