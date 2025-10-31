Ethiopie: Le secteur manufacturier éthiopien poursuit sa croissance d'une année sur l'autre, a déclaré le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel.

Addis Ababa — Le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, a déclaré que la contribution du secteur manufacturier à l'économie éthiopienne affiche une croissance annuelle constante.

Selon lui, le secteur manufacturier s'améliore d'année en année et joue un rôle de plus en plus important dans le développement économique du pays.

La campagne « Made in Ethiopia » a contribué à renforcer les capacités industrielles nationales et à accroître les niveaux de production, a souligné le ministre.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, Melaku Alebel a expliqué que cette initiative avait permis de révéler le potentiel du secteur, d'améliorer les rendements et de stimuler la production.

Il a ajouté que les fabricants éthiopiens ont pris conscience de l'importance de valoriser les ressources naturelles et humaines du pays afin de renforcer la production locale et d'accroître les exportations.

Les défis à court et à long terme du secteur industriel ont été identifiés et pris en compte, ce qui a conduit à une hausse des capacités de production nationales et à une meilleure substitution des importations.

La campagne « Made in Ethiopia » stimule la capacité de production des petites et moyennes entreprises, a-t-il déclaré.

Revenant sur la croissance du secteur manufacturier, il a révélé que celui-ci avait progressé de 4,8 % au cours de l'exercice fiscal éthiopien (EFY) 2014, pour atteindre 10,3 % au cours de l'EFY 2017, et qu'il devrait dépasser les 12 % au cours de l'EFY 2018.

M. Melaku a ajouté que cette tendance témoigne d'une forte croissance économique.

Les progrès réalisés par la campagne montrent son rôle important dans le renforcement de l'économie éthiopienne.

Rappelons que le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré lors de la 5e réunion ordinaire de la Chambre des représentants du peuple que le secteur industriel représentait 3,7 % du PIB en 2017 EFY.