Ethiopie: Les autorités attribuent la production de café et la croissance de la productivité aux efforts intégrés

Addis Ababa — Selon les experts du café, les progrès récents en matière de production, de productivité et de qualité du café sont le fruit d'efforts concertés.

L'Éthiopie est le cinquième producteur mondial de café et le premier producteur africain.

Le café de spécialité éthiopien est très demandé à l'échelle mondiale, en raison de ses arômes uniques et de sa grande qualité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le café est le pilier de l'économie éthiopienne et constitue une source cruciale de devises étrangères. Le pays a donc entrepris diverses initiatives pour tirer davantage profit de ce secteur en produisant du café en grande quantité et de haute qualité.

Dans son récent discours devant la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la production de café avait connu une croissance notable, passant de 4,5 millions à 11,5 millions de quintaux.

Malgré une consommation locale en augmentation, portée par la croissance démographique, les exportations de café de l'Éthiopie ont généré 2,5 milliards de dollars américains au cours du dernier exercice fiscal -- une progression remarquable par rapport aux 700 millions de dollars enregistrés au début de la réforme économique.

Selon Tagay Nuru, directeur général adjoint de l'Autorité éthiopienne du café et du thé, cette performance s'explique par une amélioration significative de la qualité et de la quantité du café produit ces dernières années, grâce à l'adoption de technologies modernes et à l'abandon progressif des méthodes de production traditionnelles.

Il a ajouté que le système de commercialisation du café, autrefois complexe et long, a été réformé, contribuant ainsi à accroître les revenus d'exportation tout en stimulant la production et la productivité du secteur.

M. Tagay a ajouté que des efforts sont également en cours pour promouvoir l'utilisation de variétés améliorées capables de résister aux effets du changement climatique, dans le but d'améliorer la qualité et la productivité du café en Éthiopie.

De son côté, le vice-président de l'Association nationale éthiopienne du café, Zerihun Qamiso, a déclaré que l'association avait été créée afin de résoudre les problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement et de stimuler la production ainsi que la productivité du café éthiopien.

Il a souligné que ni les exportateurs ni les fournisseurs de café n'étaient disposés à soutenir les agriculteurs, qui produisent plus de 94 % de la production de café, que ce soit sur le plan technique ou autre.

Selon le vice-président, cette attitude empêche les agriculteurs de produire du café en grande quantité et de bonne qualité, tout en les empêchant de tirer les bénéfices appropriés de leur produit.

Selon M. Zerihun, l'association a conçu un programme visant à soutenir l'industrie du café par le biais de la recherche et de la distribution d'intrants essentiels aux agriculteurs afin de stimuler la production et la productivité du café.

Le café est un élément vital de l'économie du pays, représentant une part importante des recettes d'exportation et assurant la subsistance de millions de personnes.