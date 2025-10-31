Cote d'Ivoire: Coopération - L'ambassadeur Deniz Erdoğan Barim salue l'École Maarif et renforce les liens éducatifs ivoiro-turcs

La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Türkiye continue de se renforcer, notamment dans le domaine de l'éducation. À l'occasion de la célébration du 102e anniversaire de la République de Türkiye le 29 octobre 2025, à Abidjan, l'ambassadrice de Türkiye, Deniz Erdoğan Barim, a annoncé l'octroi de 30 bourses universitaires à des étudiants ivoiriens pour des programmes de licence, master et doctorat.

S'adressant à un public composé de personnalités politiques, diplomatiques et d'acteurs économiques, la diplomate a salué le dynamisme de la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines de l'éducation, de l'innovation et du commerce. La diplomate a tenu à féliciter l'École Maarif, qui s'est illustrée cette année en se classant première des établissements privés avec un taux de réussite de 100 % au baccalauréat 2025.

Elle a également mis en avant l'organisation, pour la première fois en Côte d'Ivoire, du "SciencesFest Abidjan", un festival scientifique initié en partenariat avec la Fondation Turque Maarif, placé sous le parrainage du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et soutenu par l'Unesco. L'événement a réuni des étudiants, des universités et des startups venus de 23 pays africains, avec pour objectif de promouvoir l'innovation scientifique et de positionner Abidjan comme un pôle régional pour les jeunes chercheurs.

Sur le plan économique, l'ambassadrice a souligné la présence accrue des entreprises turques au Parc des expositions d'Abidjan, où se sont tenues plusieurs foires sectorielles -- construction, climatisation, équipements médicaux, agriculture et agroalimentaire -- en présence de ministres ivoiriens. Elle a aussi mis en avant le Forum économique Türkiye-Afrique (Tabef), devenu un rendez-vous annuel à Istanbul, réunissant ministres, investisseurs et opérateurs économiques du continent.

Ces initiatives ont produit des résultats considérables : au premier semestre 2025, les échanges commerciaux entre les deux pays ont quasiment égalé le volume total de 2024, avec une balance favorable à la Côte d'Ivoire. L'ambassadrice a exprimé la confiance d'atteindre l'objectif d'un milliard de dollars d'échanges d'ici fin 2025.

En rappelant les paroles du fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk -- « paix dans le pays, paix dans le monde » -- l'ambassadrice Barim a réaffirmé l'engagement de la Türkiye à oeuvrer pour un monde sans guerre ni souffrance. Elle a conclu en remerciant les invités et ses équipes pour la réussite de l'événement, et en saluant l'amitié solide entre la Türkiye et la Côte d'Ivoire.