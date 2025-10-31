Angola: Le sommet sur les infrastructures génère 43,9 milliards de dollars d'investissements

Luanda — Au moins 43,9 milliards de dollars ont été mobilisés pour le développement de projets énergétiques, hydrauliques, technologiques et logistiques sur le continent, lors des trois jours du IIIe Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, qui s'est achevé jeudi à Luanda.

Ce montant a été annoncé par la directrice exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD), Nardos Bekele-Thomas, lors de la cérémonie de clôture de l'événement, qui a rassemblé deux mille délégués.

Selon elle, sur les fonds mobilisés, 25 milliards USD seront alloués aux corridors et réseaux logistiques essentiels, 15 milliards aux interconnexions et à la production d'énergie, 2,7 milliards à la sécurité hydrique et 1,2 milliard aux infrastructures numériques.

Elle a souligné que, désormais, l'objectif de l'organisation sera de traduire ces fonds en résultats concrets, raison pour laquelle un accord a été signé afin d'accélérer 13 projets à fort impact à l'échelle continentale.

Nardos Bekele-Thomas a insisté sur le fait que « l'ère des vaines paroles est révolue », laissant place à des engagements et des instruments opérationnels.

À cet effet, elle a indiqué que des mesures immédiates et concrètes sont prises, notamment la transformation de l'Initiative présidentielle des champions des infrastructures en une plateforme décisive pour la résolution des problèmes.

« Cela permettra d'établir un lien direct entre l'autorité politique des chefs d'État et de gouvernement et les mécanismes techniques de mise en oeuvre sur le terrain, garantissant ainsi que les obstacles soient identifiés et résolus au plus haut niveau », a-t-il ajouté, en présentant le rapport sur les résultats concrets de ce sommet.

Il a réaffirmé l'engagement de la communauté internationale envers les institutions de financement du développement, les partenaires et les investisseurs institutionnels, en vue d'une gouvernance transparente, de contrats d'approvisionnement viables et de contreparties fiables, pour le financement de projets structurants sur le continent.

Sous le patronage du Président de la République et de l'Union africaine, João Lourenço, le troisième sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique a été co-organisé par la Commission de l'Union africaine (CUA) et l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD). Il a réuni des dirigeants africains, des investisseurs internationaux, des institutions financières et des partenaires au développement.

Durant ces trois jours, l'Angola a présenté des projets structurants liés aux secteurs des transports et de la logistique, aux énergies renouvelables et aux technologies, en mettant l'accent sur le corridor de Lobito et les infrastructures portuaires.

Le pays a également profité de cette occasion pour présenter les efforts déployés en matière de réhabilitation et d'expansion des infrastructures, conformément aux Objectifs de développement durable et à l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

L'événement comprenait des sessions thématiques, des forums d'affaires et des réunions bilatérales, auxquels ont participé des décideurs politiques, des techniciens et des investisseurs.

Les travaux ont abouti à l'adoption de la Déclaration politique de Luanda, un document qui a réaffirmé l'engagement en faveur du développement de projets structurants sur le continent.