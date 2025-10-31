Congo-Kinshasa: Linafoot - Saint-Eloi Lupopo et AS Simba débutent par des victoires

31 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le FC Saint-Éloi Lupopo a parfaitement lancé sa campagne dans la phase classique du championnat national de football, la LINAFOOT, en s'imposant, jeudi 30 octobre, sur le score étriqué de 1-0 face au CS Manika.

Dans une rencontre bien maîtrisée, la victoire des Cheminots s'est dessinée en seconde période grâce à un but de Wanet Kashala à la 58e minute, son premier de la saison.

La journée a également été marquée par d'autres performances notables.

Dans le groupe A, l'AS Simba a difficilement pris le dessus sur New Soger (1-0).

Dans le groupe B, Céleste FC a réalisé une démonstration de force en écrasant Bukavu Dawa sur le score sans appel de 5-0.

Deux matchs se sont soldés par des scores nuls : AC Rangers - FC Renaissance (1-1) et OC Renaissance - New Jak FC (0-0).

À Kinshasa, le choc très attendu entre les Aigles du Congo et Maniema Union s'est terminé sur un score vierge (0-0).

Ce vendredi, au stade des Martyrs de Kinshasa, DCMP affrontera Étoile du Kivu dans un match qui s'annonce palpitant.

