Congo-Kinshasa: Une équipe du ministère des Infrastructures salue l'avancement des travaux de Kalamba-Mbuji

Une équipe du ministère des Infrastructures et Travaux publics a salué, mercredi 29 octobre, l'avancement des travaux de la route Kalamba-Mbuji, dans la province du Kasaï-Central.

L'un des conseillers de ce ministère, Junior Nemba, a affirmé que les travaux avancent de manière satisfaisante :

« Nous pouvons affirmer que la route est praticable et que nous pouvons rouler à des vitesses élevées. Pour l'instant, la modernisation concerne les 60 premiers kilomètres, et nous avons constaté que l'entreprise est bien à l'oeuvre ».

Cependant, l'obstacle majeur identifié par l'équipe reste la pluviométrie abondante, qui entraîne un certain retard par rapport à l'objectif initial.

La route Kananga-Kalamba-Mbuji est très attendue par la population de la région du Kasaï, car elle permettra de mettre fin au désenclavement de cette contrée et d'ouvrir un corridor économique vital vers le port de Lobito, en Angola.

Cette mission du ministère des ITP avait pour objectif de surveiller l'évolution des travaux, de s'assurer du respect des délais et de la qualité d'exécution des travaux sur l'axe Kananga-Kalamba-Mbuji.