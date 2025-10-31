Congo-Kinshasa: Evelyn Etti affirme l'engagement du PAM à continuer de soutenir les déplacés au Nord-Kivu

La Directrice adjointe du Programme alimentaire mondial (PAM) en RDC, Evelyn Etti, a réaffirmé la volonté de son institution de poursuivre l'assistance en faveur des déplacés au Nord-Kivu.

A l'issue d'une audience avec le vice-gouverneur du Nord-Kivu, jeudi 30 octobre à Beni, elle a annoncé une mission du PAM dans le territoire de Walikale afin d'évaluer les besoins humanitaires sur place.

Les deux personnalités ont échangé sur la situation humanitaire dans la région et sur l'appui que le PAM apporte aux personnes déplacées.

Evelyn Etti a toutefois souligné que, malgré les contraintes financières, le PAM reste engagé à soutenir les déplacés :

« Une délégation arrive la semaine prochaine pour aller voir ce qu'il faut faire là-bas. Nous avons un programme très important pour les déplacés venus d'ailleurs. Ils sont nombreux et intégrés dans les familles ici. Malheureusement, nous ne disposons pas de financements aussi importants que par le passé, mais nous continuons à les soutenir. Nous espérons que tout le monde pourra rentrer bientôt, mais tant qu'ils sont là, nous leur apporterons notre aide. Nous soutenons également les mamans et les enfants, notamment en matière de nutrition ».

Elle a par ailleurs remercié les autorités provinciales du Nord-Kivu pour leur soutien aux activités du PAM dans cette partie du pays.