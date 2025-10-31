Congo-Kinshasa: Interdiction aux élèves de fréquenter les lieux de loisirs pendant les heures de cours au Maniema

Le ministre provincial de l'Education du Maniema, Marungu Useni, a interdit, jeudi 30 octobre, aux élèves de fréquenter les bars, restaurants et autres lieux de loisirs pendant les heures de cours.

Dans un communiqué daté du 24 octobre, il a exprimé son indignation face à la présence récurrente d'élèves dans ces lieux, alors qu'ils devraient être en classe.

Marungu Useni a adressé une mise en garde aux responsables de ces établissements publics qui accueillent des élèves en uniforme pendant les heures scolaires. Il a déploré le fait que certains élèves consomment des boissons alcoolisées et fument en pleine journée, sous les yeux des passants, alors que leurs camarades assistent aux cours :

« Nous avons constaté que des élèves, au lieu de se rendre en classe après avoir quitté leurs domiciles, préfèrent se distraire dans des petits restaurants, des coins d'avenue ou des bars. Ils consomment de l'alcool dès le matin, fument des cigarettes, voire du chanvre, alors qu'à partir de 7h30, ils devraient déjà être en salle de classe ».

Le ministre a également exhorté les responsables d'établissements scolaires à renforcer la surveillance et à veiller à la discipline de leurs élèves.

« Nous mettons en garde tous les chefs d'établissement qui ne contrôlent pas les mouvements de leurs élèves pendant les heures de cours. Quant aux tenanciers de bars et autres lieux de loisirs qui reçoivent des élèves en uniforme durant ces heures, qu'ils sachent que les services compétents sont déjà mobilisés pour traquer ce genre de comportements », a-t-il conclu.