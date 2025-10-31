Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-turque - Léon Kacou Adom salue un partenariat en pleine expansion

La Côte d'Ivoire et la Türkiye ont célébré le 29 octobre 2025, à Abidjan, le 102e anniversaire de la proclamation de la République de Türkiye, l'occasion d'exalter une coopération bilatérale en constant renforcement.

La célébration du 102e anniversaire de la République de Türkiye le 29 octobre 2025, à Abidjan, a donné lieu à un toast symbolique au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les peuples ivoirien et turc.

Au nom du gouvernement ivoirien, Léon Kacou Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a souligné que « la coopération ivoiro-turque se raffermit chaque jour et se diversifie au bénéfice des deux parties ». Il a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien, sous l'impulsion du Président de la République, Alassane Ouattara, de poursuivre les efforts communs face aux défis mondiaux, notamment la sécurité, le changement climatique, le terrorisme et les violences multiformes.

Le ministre a rappelé la solidité des relations entre les deux pays, établies depuis le 27 juin 1964, et renforcées par des visites d'État de haut niveau, notamment celles du Président Alassane Ouattara en Türkiye en 2015 et du Président Recep Tayyip Erdoğan en Côte d'Ivoire en 2016. Il a également évoqué les accords signés dans plusieurs domaines -- sécurité et défense, commerce, éducation, culture, tourisme et transport aérien -- et annoncé la tenue, en 2026, des consultations politiques et de la Grande commission mixte de coopération à Abidjan et Ankara.

Léon Kacou Adom a appelé les investisseurs turcs à saisir les opportunités offertes par la Côte d'Ivoire et à contribuer au financement du Plan national de développement (Pnd 2026-2030). « Je souhaite que nos échanges commerciaux, qui s'élevaient à 468,5 milliards de Fcfa en 2024, atteignent un niveau reflétant pleinement nos potentialités », a-t-il déclaré.

De son côté, Deniz Erdoğan Barim, ambassadrice de Türkiye en Côte d'Ivoire, a salué la dynamique positive des échanges. « Au cours des six premiers mois de 2025, nous avons presque égalé le volume commercial de toute l'année 2024, avec une balance excédentaire en faveur de la Côte d'Ivoire », s'est-elle félicitée. Elle s'est dite confiante quant à la possibilité d'atteindre l'objectif d'un milliard de dollars d'échanges commerciaux d'ici la fin de l'année.

Deniz Erdoğan Barim a également souligné l'intérêt croissant des Ivoiriens pour la Türkiye, tant pour le commerce que pour le tourisme et les soins médicaux, ainsi que la montée en puissance de la coopération universitaire : « Cette année, 30 étudiants ivoiriens de niveaux licence, master et doctorat ont obtenu des bourses d'études en Türkiye ».

La cérémonie a enregistré la présence de hautes personnalités, à savoir des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates, des représentants d'organisations internationales et des acteurs du secteur privé, ainsi que de la communauté turque en Côte d'Ivoire.