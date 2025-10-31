Cote d'Ivoire: L'ambassadrice vise un milliard de dollars d'échanges commerciaux

La Türkiye ambitionne de porter ses échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire à un milliard de dollars américain (environ 700 milliards de FCfa) d'ici la fin de l'année 2025. L'annonce a été faite le 29 octobre 2025, à Abidjan, par l'ambassadrice de Türkiye, Deniz Erdoğan Barim, à l'occasion de la célébration du 102e anniversaire de la République turque.

Face à un parterre d'autorités politiques, diplomatiques et d'opérateurs économiques, la diplomate turque s'est réjouie du dynamisme croissant des relations commerciales bilatérales. « Au cours des six premiers mois de 2025, nous avons presque égalé le volume commercial de toute l'année 2024, avec une balance excédentaire en faveur de la Côte d'Ivoire. Nous sommes confiants de pouvoir atteindre notre objectif d'un milliard de dollars cette année », a-t-elle déclaré.

Selon elle, la Türkiye s'engage à renforcer ses investissements sur le marché ivoirien, particulièrement dans l'industrie, l'agroalimentaire, les infrastructures, les équipements médicaux, l'éducation et l'innovation.

En 2025, Abidjan a accueilli plusieurs foires sectorielles turques au Parc des expositions, regroupant des entreprises spécialisées dans la construction, la climatisation, les technologies médicales et l'agro-industrie. Le Forum économique Türkiye-Afrique (Tabef), devenu un rendez-vous annuel à Istanbul, contribue également à positionner les entreprises ivoiriennes sur la scène économique turco-africaine.

La diplomate a souligné le rôle croissant de l'éducation et de la formation dans le partenariat bilatéral. Cette année, 30 étudiants ivoiriens ont obtenu des bourses d'études pour la Türkiye. Elle a, par ailleurs, salué la performance de l'École Maarif -- classée première école privée au baccalauréat -- et mis en avant SciencesFest Abidjan, organisé pour la première fois avec l'Unesco, réunissant des participants de 23 pays africains. « Cette initiative place Abidjan comme une plateforme d'innovation scientifique en Afrique et renforce notre coopération dans les domaines de la recherche et de la technologie ».

La cérémonie a également marqué 61 ans de relations diplomatiques entre les deux pays et le 16e anniversaire de l'ambassade turque à Abidjan. La visite du Président Alassane Ouattara en Türkiye en 2015 et celle du Président Recep Tayyip Erdoğan en Côte d'Ivoire en 2016 ont servi de catalyseurs.

Léon Kacou Adom, ministre ivoirien des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a salué une coopération qui « se raffermit chaque jour et se diversifie au bénéfice des deux parties ».

La cérémonie a enregistré la présence de hautes personnalités, à savoir des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates, des représentants d'organisations internationales et des acteurs du secteur privé, ainsi que de la communauté turque en Côte d'Ivoire.