Cote d'Ivoire: 102e anniversaire de Türkiye - Le Président Recep Tayyip Erdoğan réaffirme sa vision d'une Nation forte (contribution)

À l'occasion du 102e anniversaire de la République de Türkiye, le président Recep Tayyip Erdoğan a réaffirmé sa vision d'une Türkiye forte et prospère. Il a rappelé l'importance de préserver l'unité nationale, de lutter contre le terrorisme et d'accélérer la réalisation du Siècle de la Türkiye. Le chef de l'État a également rendu hommage aux fondateurs de la République et aux martyrs, saluant les citoyens turcs dans le pays et à l'étranger.

"Ma chère Nation,

Chers invités qui partagent notre honneur aux quatre coins du monde,

Je vous adresse mes salutations les plus cordiales, avec respect et affection.

En ce jour mémorable, l'un des sommets les plus glorieux de notre histoire jalonnée de victoires, je félicite de tout coeur le 29 octobre, Fête de la République, de chacun de nos 86 millions de citoyens vivant dans nos frontières, du peuple turc de Chypre et de tous nos frères et soeurs à l'étranger. J'exprime également, de ma part et au nom de ma Nation, ma gratitude à tous nos amis qui partagent notre joie, avec lesquels nous cultivons ensemble le jardin de notre civilisation et partageons un héritage commun d'histoire et de culture.

Aujourd'hui, nous célébrons avec honneur le 102e anniversaire de la fondation de notre République. Je souhaite que cette journée importante, qui incarne notre idéal d'indépendance et d'avenir dans la souveraineté nationale pleine et entière, soit porteuse de bienfaits pour notre pays, notre peuple et l'humanité tout entière. Je rends une fois encore hommage, avec gratitude, à Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de notre République, ainsi qu'à tous les membres de la Gazi Assemblée nationale qui, en dirigeant la Lutte nationale, ont ouvert la voie vers la République.

Je commémore avec gratitude les héros qui, depuis leur entrée à Ahlat et à Malazgirt jusqu'à l'épopée de Çanakkale, de la Guerre d'indépendance à la Résistance du 15 juillet, ont fait de cette terre notre patrie au prix de leur sang et de leurs vies et leur souhaite la miséricorde. Je tiens à réaffirmer aujourd'hui une vérité connue du monde entier : Nous sommes à la fois une nation forte et un État profondément enraciné. Le soleil et les seize étoiles qui l'entourent sur notre sceau présidentiel représentent notre tradition étatique de plus de mille ans. Chacun des États que nous avons fondés avec l'idéal de la pérennité représente l'honneur et la gloire de notre identité nationale, ainsi que la puissance et la bienveillance de notre noble nation qui a su orienter le destin du monde.

La République de Türkiye est, quant à elle, le dernier foyer de notre vaillante nation, qui, malgré tant d'épreuves, de privations et de souffrances, s'est attachée corps et âme à sa liberté et à son indépendance ; elle constitue le dernier maillon de la longue chaîne de nos États. Conscients de cette haute responsabilité, nous oeuvrons de toutes nos forces pour préserver l'héritage de nos martyrs et de nos vétérans, et pour assurer la pérennité de la République de Türkiye, édifiée par des mains courageuses et dévouées.

Dans le cadre de notre vision du Siècle de la Türkiye, par laquelle nous apposerons notre sceau sur le siècle nouveau, nous menons des avancées inédites dans tous les domaines : de l'industrie de défense à l'économie, de l'éducation à l'agriculture, du tourisme à l'énergie et à la politique étrangère. Nous guérissons les blessures du tremblement de terre du 6 février 2023 et réinstallons rapidement nos concitoyens sinistrés dans des foyers sûrs.

D'ici la fin de l'année, si Dieu le veut, conformément à notre promesse, nous remettrons les clés de 453 000 logements. Dans le même temps, nous avançons à grands pas vers une Türkiye exempte de terrorisme, où nos 86 millions de citoyens vivront dans la paix, la sécurité et la prospérité. Sans céder aux instigateurs du chaos qui visent notre unité nationale et notre solidarité, nous continuerons, si Dieu le veut, à surmonter les obstacles, à déjouer leurs plans et à réduire à néant les ambitions expansionnistes de ceux qui rêvent de domination.

Par ailleurs, à une époque où les guerres, les conflits et les crises érodent les valeurs universelles, la Türkiye, en tant que défenseur des droits et de la vérité, travaille de toutes ses forces pour établir « un monde plus juste ». Dans de nombreuses régions en crise, notamment à Gaza et en Palestine, nous travaillons, à travers nos activités de médiation, nos initiatives diplomatiques et notre aide humanitaire, afin d'arrêter l'effusion de sang, de panser les plaies et d'ouvrir la voie à une paix durable.

Inspirés par l'aigle bicéphale seldjoukide, nous continuerons à assumer avec le plus grand soin toutes les responsabilités qui nous incombent, conformément à notre histoire et à notre identité, grâce à notre vision globale de la politique étrangère. Ensemble, nous construirons une Türkiye grande, forte et prospère, leader dans sa région et respectée dans le monde.

Je rends une nouvelle fois hommage à nos glorieux martyrs et exprime ma gratitude à nos vétérans. Qu'Allah soit notre soutien et notre guide. Je félicite de tout coeur tous nos citoyens, tous nos amis et tous nos invités qui partagent notre joie à l'occasion de la fête de la République.

Heureux 102e anniversaire de notre République !

Je vous adresse mes voeux les plus sincères."