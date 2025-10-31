Sénégal: Campus social de l'Ucad - Une explosion de moto électrique provoque la panique et fait un mort

Un incendie survenu à l'aube près du restaurant central de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a plongé la communauté universitaire dans la stupeur. Provoqué par l'explosion d'une moto électrique en charge, le drame a coûté la vie à un étudiant et fait deux blessés légers.

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar s'est réveillée dans la douleur ce jeudi matin. Vers 5 heures, une forte explosion a secoué le pavillon A, au rez-de-chaussée duquel se trouve le restaurant central. L'incident, survenu à la suite du branchement de motos électriques par des étudiants, a semé la panique dans tout le campus social.

Selon les premières informations recueillies sur place, deux motos électriques étaient branchées à proximité du restaurant central. « C'est l'une d'elles (Elhadj Mohamed Niang), qui était en charge, qui a pris feu avant d'exploser », a confirmé Sonko Ciré Badji, coordinatrice de la cellule de communication du Centre des OEuvres universitaires de Dakar (Coud).

La déflagration, violente, a provoqué une panique générale parmi les pensionnaires du pavillon A et des bâtiments voisins. Pris de peur, un étudiant s'est jeté du troisième étage, croyant à un effondrement du bâtiment.

« Malheureusement, il a succombé à ses blessures », a indiqué Mme Badji, visiblement émue. Deux autres étudiants, blessés dans la confusion, ont également été évacués vers l'hôpital principale où leur suivi est assuré par les équipes médicales . « D'après les informations médicales, ils n'ont pas eu de fracture et leur diagnostic vital n'est pas engagé. Ils sont hors de danger », a-t-elle rassuré.

Le feu, qui s'est déclaré à l'extérieur du restaurant, a été rapidement maîtrisé grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers et du personnel du Coud. Toutefois, la violence de l'explosion a révélé les risques liés au rechargement incontrôlé des motos électriques dans les espaces collectifs du campus.

Une enquête ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident

Sonko Ciré Badji précise que « les autorités compétentes sont déjà passées sur les lieux pour constater les dégâts et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'incident ». Elle souligne que les motos impliquées « appartenaient à des étudiants qui les avaient mises en charge durant la nuit ».

Sur le plan humain, le Coud a aussitôt mobilisé ses services d'accompagnement. « Les étudiants blessés sont pris en charge à l'hôpital Principal. Le service médical et le service social du Coud sont à pied d’œuvre pour soutenir les résidents. Des psychologues sont sur place pour les accompagner », a indiqué la responsable de la communication. En attendant les conclusions de l'enquête, l'Ucad, endeuillée, pleure un de ses digne fils,qui a laissé des rêves et des ambitions en suspens.