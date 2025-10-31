Afrique: Forum Galien Afrique - La Première dame Absa Faye appelle à un leadership féminin pour des systèmes de santé plus résilients

La Première dame, Absa Faye, a insisté jeudi, lors de l'ouverture du forum des femmes de la 8e édition du Forum Galien Afrique, sur l'importance du leadership féminin pour construire des systèmes de santé « plus résilients, plus humains, plus justes ».

Elle a souligné que si les femmes sont présentes et actives dans les maternités, dispensaires et communautés, elles restent trop souvent absentes des lieux de décision. « Lorsque les femmes sont en première ligne, non comme bénéficiaires, mais comme actrices et décideuses, toute l'Afrique avance, plus loin, plus juste et plus forte », a-t-elle affirmé.

Pour la présidente du Forum Galien Afrique, le professeur Awa Marie Coll Seck, « il n'y a pas de souveraineté sanitaire sans un leadership féminin fort, audacieux et visionnaire ». Elle a salué la présence de la Première dame comme un « signal fort » de soutien au rôle des femmes dans le secteur de la santé.

La 8e édition du Forum Galien Afrique se tient du 28 au 31 octobre 2025 sur le thème « Souveraineté sanitaire : un impératif pour l'Afrique », avec des sessions consacrées au rôle du leadership féminin dans l'égalité des droits et l'accès universel à la santé.