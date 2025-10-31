Afrique: Forum Galien Afrique - La Première dame Absa Faye appelle à un leadership féminin pour des systèmes de santé plus résilients

30 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

La Première dame, Absa Faye, a insisté jeudi, lors de l'ouverture du forum des femmes de la 8e édition du Forum Galien Afrique, sur l'importance du leadership féminin pour construire des systèmes de santé « plus résilients, plus humains, plus justes ».

Elle a souligné que si les femmes sont présentes et actives dans les maternités, dispensaires et communautés, elles restent trop souvent absentes des lieux de décision. « Lorsque les femmes sont en première ligne, non comme bénéficiaires, mais comme actrices et décideuses, toute l'Afrique avance, plus loin, plus juste et plus forte », a-t-elle affirmé.

Pour la présidente du Forum Galien Afrique, le professeur Awa Marie Coll Seck, « il n'y a pas de souveraineté sanitaire sans un leadership féminin fort, audacieux et visionnaire ». Elle a salué la présence de la Première dame comme un « signal fort » de soutien au rôle des femmes dans le secteur de la santé.

La 8e édition du Forum Galien Afrique se tient du 28 au 31 octobre 2025 sur le thème « Souveraineté sanitaire : un impératif pour l'Afrique », avec des sessions consacrées au rôle du leadership féminin dans l'égalité des droits et l'accès universel à la santé.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.