Tunisie: La 3e édition de Trai'ELLE, un événement éco-sportif, artistique, solidaire et environnementale

Tunis — La 3e édition de "Trai'ELLE", un événement éco-sportif, artistique, solidaire et environnemental, se tiendra, du 31 octobre au 2 novembre 2025, à Aïn Draham et ses environs (Nord-ouest de la Tunisie).

Organisée à l'initiative de l'agence d'écotourisme "Dar El Ain", en partenariat avec l'Association AIDE Ain Drahem, le bureau du Fonds mondial pour la nature (WWF) en Afrique du Nord et l'Association "Shanti", cet événement est bien plus qu'une simple course nature dédié aux femmes. Il s'agit d'un symbole d'émancipation, de solidarité et de respect de l'environnement, indique un communiqué publié par les organisateurs.

L'objectif étant de renforcer la dynamique locale d'écotourisme, de valoriser le rôle des femmes dans la transition écologique et économique, et d'encourager les jeunes générations à s'impliquer dans des actions durables et créatives au service de leurs territoires.

Cette nouvelle édition s'associe à "Terra Creativa", un espace de convergence entre art, soutien de la jeunesse et développement durable, pour faire de cette rencontre un véritable festival dedié aux initiatives locales et au vivre-ensemble.

L'événement réunira associations, artistes, artisans, femmes rurales, jeunes, influenceurs et acteurs institutionnels autour d'un programme riche alliant activités sportives, ateliers participatifs, actions environnementales, sensibilisation et expressions artistiques.

Trois éco-villages seront installés à Aïn Draham, Tbainia/El Ghdir et Dar Fatma.

Ils accueilleront pendant trois jours des activités telles que des ateliers de street art, des formations sur l'entrepreneuriat social et solidaire, des expositions de produits du terroir, un marché solidaire, ainsi que des ateliers de sensibilisation environnementale et des tables rondes sur le climat.

Le point d'orgue de l'événement aura lieu le 2 novembre, avec le trail féminin Trai'ELLE 2025.

Cette course nature, ouverte aux femmes de tous horizons, propose un parcours entre forêts, collines et villages de la Kroumirie, combinant défi sportif et découverte des paysages préservés d'Aïn Draham dans 20 km de beauté et de verdure époustouflants.

Le départ sera donné depuis la Maison des Jeunes d'Aïn Draham, pour une arrivée à Dar Fatma, où se tiendra la cérémonie de clôture et la remise des prix.

Des récompenses seront également attribuées aux lauréates des concours de gastronomie, street art, théâtre et aménagement d'espaces verts.